Senadora Verónica Martínez, en contra de militarizar la Guardia Nacional

La senadora por Coahuila y líder del PRI en Torreón, Verónica Martínez, manifestó esta semana su postura en contra de la militarización de la Guardia Nacional, esto mediante diversas publicaciones en redes sociales y en las que afirma que en su lugar es necesario el “fortalecimiento de las instituciones civiles en materia de seguridad pública”.

Martínez también participó en la reciente rueda de prensa de senadores del PRI, misma que encabezó el Miguel Ángel Osorio Chong el pasado lunes, en la cual afirmó que todos los integrantes de la bancada tricolor votarían en contra de dicha propuesta presidencial, esto por considerarla contraria a los intereses de la seguridad ciudadana y de riesgo para la vida institucional del país.

Esto ocurre en contraste con la propuesta "alterna" presentada por la diputada del PRI Yolanda de la Torre y que además asumió toda la bancada en la propia Cámara de Diputados, que propone reformar el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional, esto para ampliar de 5 a 9 años el periodo en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda realizar tareas de seguridad pública.

De prosperar la propuesta de los diputados del PRI, el límite concluiría en 2028; sin embargo la senadora Verónica Martínez y los otros senadores del PRI negaron haber sido informados de dicha propuesta "alterna", lo que generó comentarios encontrados entre los integrantes del partido y a nivel nacional.

"En el Senado votaremos en contra de una Guardia Nacional militarizada. Hacemos un llamado a las distintas fuerzas políticas, a encaminar los esfuerzos al fortalecimiento de las instituciones civiles en materia de seguridad pública y de las policías locales... No hay paz ni seguridad cuando existe un retroceso en los derechos y libertades para las y los mexicanos".

Cabe recordar que también durante el pasado lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se pronunció en contra de militarizar la Guardia Nacional, aunque en todo caso matizó afirmando que existe una "confianza total" en las Fuerzas Armadas, esto gracias a los resultados que se han logrado en materia de combate al crimen en la entidad.

Dijo que "Coahuila es un estado que cree en el Ejército Mexicano, que no le ha puesto ningún pero nunca, pero lo he dicho, que hoy al Ejército le están dando labores que no son propias de la seguridad interior del país, eso es donde creo yo que está perdiendo ahí el Ejército su verdadera misión, y bueno finalmente pues ya lo aprobaron, mi postura es de confianza al Ejército Mexicano, esa es mi postura, si les dieron el encargo de la Guardia Nacional, bueno pero pues la realidad es que, sí estábamos de acuerdo o no ya lo aprobaron… La realidad es que el Ejército tiene todo nuestro respeto y tiene toda la confianza, aquí en Coahuila somos institucionales, institucionalistas”, indicó desde la ciudad de Torreón.