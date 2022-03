Senadora lleva réplica tipo Lego de casa donde vivió hijo de AMLO en Texas

Una senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México llevó al Senado una réplica tipo Lego de la que denominaron la "Casa Gris", la polémica casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston.

Xóchitl Gálvez, acompañada de senadoras y senadores del grupo parlamentario del PAN, exigió que el tema -"posible conflicto de interés", dijo- no quede impune, ya que hace dos meses que se supo y "no se ha dado una respuesta puntual sobre el asunto".

El escándalo rodeó al hijo mayor de López Obrador hace dos meses cuando MCCI y el medio Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, reveló que el hijo del mandatario vivió en 2019 en Houston, Texas, en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, que ese año amplió un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tanto López Obrador como Pemex negaron cualquier vínculo entre la compañía estatal y el hijo. "Ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, el asunto no es de conflicto de intereses", aseguró entonces el mandatario.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno ha intentado minimizarlo, ha buscado que se quede en el olvido. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, señaló la senadora en conferencia de prensa.