Senadora de Morena asegura que no acepta nueva estructura de Morena en Durango

Senadora por Morena asegura que desconocerá la nueva estructura de su partido en Durango, la cual encabeza la exalcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, quien fuera nombrada presidente del Consejo Estatal, y Lourdes García Garay como presidenta del Comité Estatal, al considerar que no está dispuesta a acepar trampas ni zancadillas.

Se trata de la senadora Margarita Valdez Martínez, quien se postuló como delegada en el proceso interno celebrado en la ciudad de Mapimí el sábado 3 de septiembre, y en el que aseguró quedó en el cargo una persona que ganó menos votos que ella:

“Es una estructura con la cual yo no aboné, yo no la apoyé, yo no estoy de acuerdo, participé para quedar como delegada, y resulta que quedó como delegada quien tuvo menos votos, no estoy de acuerdo, no es por no quedar de delegada es porque en Morena no aceptamos las trampas, los cochupos, las zancadillas”.

Además, comentó que “definitivamente hemos tenido toda una vida luchando contra esas ‘trampitas’ y ahora que soy de Morena no voy a decir ‘como soy de Morena sí se vale’, no, es donde no debemos de permitir las trampas ni el querer quedar en los puestos porque sí. Para qué quedar en un puesto si vas a ser rata o vas a ser chueco, tramposo. Nunca creí que mis mismos compañeros de Morena me empezaran a hacer trampa y me empezaran a hacer zancadilla”, dijo la senadora.

Por su parte, el diputado federal Omar Castañeda comentó que el proceso fue impugnado ante las instancias del partido, así como ante el Tribunal Electoral y ante la Sala Regional.

“No hubo una elección, se fueron a esconder a Mapimí para validar un proceso que es vergonzoso… serán los órganos internos los que tendrán que resolver”, dijo. Pese a ello, ambos comentaron que trabajan con la base con miras al proceso del 2024, en la que se habrá de renovar la Presidencia de la República.

“Tenemos la base, la militancia, la confianza y respeto de todos los que creen en un proyecto de nación y con ellos nos vamos a refugiar. Nunca nos han apoyado. Para eso vamos a trabajar, no necesitamos tener puestos, para tener la confianza de la gente en el 2024 va a ganar Morena, y va a ganar por la confianza de los mexicanos y de los duranguenses”, aseguró la senadora.