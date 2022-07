Senado de México analizará estrategia nacional de seguridad

Ante el grave problema de inseguridad pública que a afecta al país, el Senado de la República acordó la creación de un grupo de trabajo para analizar la estrategia nacional de seguridad del Gobierno Federal y proponer cambios.

El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, informó que este grupo de trabajo, integrado por senadores de todas las bancadas, hará algunas recomendaciones "que en su momento la Junta de Coordinación Política pueda transmitir" al gobierno de la República y al gabinete de seguridad.

Destacó que el grupo de trabajo puede llegar a proponer comparecencias de funcionarios públicos, principalmente de los responsables de la estrategia de seguridad pública.

"Lo que atiende esta comisión es la facultad de revisar la estrategia nacional de seguridad, que es facultad del Senado, y con esa facultad que tiene el Senado de revisar la estrategia nacional de seguridad, es que se va a hacer el análisis y se va a hacer la propuesta", explicó.

Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya, indicó que la idea es poder establecer mesas de trabajo con las dependencias federales involucradas, para abordar los temas de seguridad con estadísticas sobre la efectividad de los programas, con el fin de hacer observaciones y proponer cambios en la estrategia.

"Este mecanismo que estamos implementando no puede ser unilateral, porque eso ya lo tiene el Senado como una de sus facultades. No nos podemos quedar con una visión corta, sino que debemos tratar de incidir en el gobierno federal, con indicadores en mano, plantearle por qué no estamos de acuerdo en la estrategia nacional de seguridad, pero que no sea un discurso, que todo sea sobre indicadores", apuntó.

La legisladora zacatecana planteó que en esas mesas de trabajo participen también representantes de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), "para que sean los datos los que los enfrenten a la realidad y no una postura política, ideológica o electoral".

Claudia Anaya insistió en que lo que se necesita es armar la agenda de trabajo con instancias autónomas y las encargadas de cada uno de los ocho objetivos de la estrategia de seguridad, como las secretarías de Bienestar, Hacienda, Educación Pública, Seguridad, Sedena, la Guardia Nacional, etc.

"Todo tiene que ser sectorizado, y para que esto rinda frutos tenemos que reunirnos con la contraparte del gobierno en cada una de las áreas y armar una agenda con base en ello. Los senadores nos podemos reunir cada semana o cada tercer día, pero eso no va a servir para que podamos construir una propuesta que sea tomada en consideración, porque si no, nada más estamos escuchándonos entre nosotros, pero el gobierno no nos escucha", remarcó.

Este grupo de trabajo será coordinado por el senador morenista Rafael Espino, y estará integrado entre otros por el perredista Miguel Ángel Mancera, la priista Claudia Anaya; Raúl Bolaños, del Partido Verde, Gustavo Madero, del Grupo Plural, entre otros.