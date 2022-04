Senado avala informe 2021 de Guardia Nacional, oposición señala 'ineficiencia'

La mayoría de Morena y sus aliados avalaron con 70 votos a favor, 37 en contra y tres abstenciones el Informe 2021 de la Guardia Nacional en medio de un largo, polarizado y ríspido debate donde la oposición destacó los bajos niveles de detenciones, la militarización e ineficiencia de la corporación creada por el presidente López Obrador y el uso político-electoral en el reciente proceso de revocación de mandato.

En el Informe Anual 2021 de la Guardia Nacional se expuso que el año pasado participaron en 125 enfrentamientos armados; hubo 10 elementos fallecidos y 62 heridos; 65 civiles fallecidos y 20 heridos, pero también el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó la militarización de la institución y que de las ocho mil 800 personas que detuvo, 14 fueron por inteligencia, 50 por delitos contra la salud y sólo 6 personas a disposición del ministerio público por homicidio. Es decir, la institución que tiene el 20% del Estado de fuerza nacional sólo logró el 1.9% de las detenciones.

"Lo que sí nos informa la Guardia Nacional en su informe es que aseguró 320 cucarachas, 20 peligrosísimos grillos, dos ajolotes que deben ser una amenaza para la Guardia Nacional, 3 culebras y 1 kilo de buche de totoaba, entre otras joyas que le pareció la Guardia Nacional muy importante informarle a esta soberanía", mencionó el legislador del Grupo Plural.

El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que "nos presumen en el informe que se tienen 113 mil elementos de la Guardia Nacional. Yo me pregunto de qué sirve, de qué le sirve a Michoacán si ponen a 17 personas y las fusilaron como si estuvieran en una guerra civil".

En tribuna, indicó de que los más de 115 mil homicidios dolosos que se contabilizan en este sexenio, son casi el total de los que hubo en el último gobierno del PAN. ""Venir a decir que se está recuperando la paz en México es taparse los ojos y no sirve de nada.

"Lamentablemente es un fracaso la política del presidente López Obrador", la estrategia de abrazos no balazos "tiene abandonados a los mexicanos a su suerte".

El senador del PRI, Mario Zamora, indicó que hoy la inseguridad y la violencia no cesan, con un país que va de masacre en masacre, así como recriminó el crecimiento en el número de elementos de la corporación en contraste con los eventos de violencia en el país.

"No hay Guardia Nacional que alcance ni violencia que cese sin coordinación, sin suma de esfuerzos, sin estrategia y sin labores de inteligencia. Aquí vemos como otra vez las frases bonitas y el discurso no van y no hacen clic con la realidad. El secuestro continúa, el robo continúa, la extorsión continúa, el asesinato a periodistas continúa, los feminicidios continúan y los resultados simple y sencillamente no llegan".

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso que hay una profundización de la militarización del país, un abandono de las policías municipales y estatales y una duplicación en los dos últimos dos años el presupuesto de la Guardia Nacional.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció el esfuerzo de despliegue, el esfuerzo operativo, el esfuerzo de apoyo a diferentes tareas. "Sin embargo, también estamos viendo brotes graves de violencia en diversos estados de la República, lo que vuelve indispensable fortalecer a las policías locales y municipales y reanalizar las diversas líneas de la estrategia de seguridad pública".

"Se menciona que hubo 125 casos de uso de la fuerza letal con arma de fuego, pero se desconoce el total de los casos del uso de la fuerza y el tipo de armas empleadas, sobre el tema de uso de la fuerza considero necesario informar los motivos y en su caso las sanciones impuestas".

Durante el debate senadoras de Morena, como Antares Vázquez y Malú Micher, insistieron en calificar de traidores a los legisladores que se han opuesto a las políticas y reformas del presidente López Obrador. Las panistas, Kenia López y Xóchilt Gálvez, acusaron corrupción e ineficiencia en el actual gobierno y recordaron el uso de la Guardia Nacional con fines electorales al usar un avión y la presencia del comandante de esa instancia, Luis Rodríguez Bucio, para apoyar la revocación de mandato.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lamentó el nivel del debate y llamó a la oposición a no abonar a la división y el encono en un tema que debería unir a todos, así como dijo que se deben hacer juicios sumarios de la labor de la Guardia Nacional que aseguró ha cumplido con la sociedad

"No creo que este cuerpo de élite que construimos por unanimidad en esta asamblea, merezca la actitud, el reproche y el insulto que muchos de ustedes y muchas de ustedes le han proferido a la Guardia Nacional", concluyó.