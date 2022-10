Selección Mexicana le responde a Martinoli sobre Guillermo Ochoa 

En medio de las fuertes críticas que hizo Christian Martinoli sobre Guillermo Ochoa, la Selección Mexicana se hizo presente en redes sociales para hacer una publicación a favor del portero nacional.

Haciendo uso del “jueves de volver al pasado” (TBT), a través de su cuenta de Twitter el Tricolor escribió: “Nuestra casa, siempre con la seguridad de Guillermo Ochoa”.

Dicho tuit comparte fotografías del guardameta enfrentándose a la Selección de Brasil en el Mundial del 2014, donde sacó de un manotazo un remate de cabeza enviado por Neymar; mientras que las otras imágenes corresponden a los octavos de final de Rusia 2018, donde sus intervenciones en el arco fueron constantes, pero no evitaron la caída ante el equipo verdeamarela.

Miles de reacciones ha recibido lo compartido por la cuenta de @miseleccionmx, donde muchos aseguran que es un modo de “defenderlo” después del partido que dio Ochoa en la semifinal de ida del Apertura 2022 contra Toluca, donde su mala salida en el área le costó el segundo gol de la derrota y hacer mucho más ruido a las declaraciones del comentarista de TV Azteca Deportes:

"Ochoa no recorre la portería, se tira de donde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba´. Le preguntaron también a Néstor Verderi, que era entrenador de porteros en América en ese entonces, por qué no lo ponían a ensayar más los centros y respondió: ‘Solo pude dos y no más, que le digo’. Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató mejorar porque debajo de los postes es figura con muchas condiciones, tapa muchas pelotas".

Mientras que las respuestas de los cibernautas fueron divididas:

“Qué bajo ha caído ahora el CM de la Selección”, “Aquero titular y que la comunidad arda”, “Yo tengo otros datos”, “Cómo les gusta vivir del pasado”, se lee en la publicación del ‘Tri’.