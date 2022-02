Seguridad Pública en Durango recibe una denuncia al día por hackeo de WhatsApp

En promedio, se recibe un reporte diario por hackeo de WhatsApp. David Anaya Solís, coordinador de Redes Sociales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Durango, dijo que este problema se mantiene y que deriva en otros delitos como el fraude o el secuestro exprés.

Señaló que el año pasado se tuvieron reportes de hackeos en esta aplicación a funcionarios y servidores públicos muy específicos, lo que daba a entender que se trataba de objetivos muy claros; sin embargo, a inicios de este año se tuvieron reportes de gente que no se dedicaba a la función pública, de modo que se diversificó a distintos ámbitos.

"Sigue siendo un problema por una sencilla razón: todas las víctimas, tanto los servidores públicos como los ciudadanos, en cuanto al hackeo, no tienen activada la doble verificación de WhatsApp, lo que quiere decir que tienen la aplicación pero ningún tipo de mecanismo para asegurar su cuenta, no nos toma ni un minuto activarla, y otra de las cosas muy interesantes y relevantes es que el problema no era de WhatsApp sino de este servicio obsoleto que ofrece el celular, que viene siendo el buzón de voz", comentó.

Explicó que, a través de esa función del móvil, que no tiene ningún tipo de código o pin para ingresar, es el medio por el que los ciberdelincuentes pueden acceder a la cuenta, ya que marcan en la madrugada para revisar si se responde el teléfono, con la intención de evaluar las circunstancias de la víctima y ellos instalar, en otro dispositivo, el WhatsApp, mediante la opción de que un bot marque y diga el código de activación.

"Si no contestas, ese código se va al buzón de voz y los ciberdelincuentes, lo extraen, lo instalan y, cuando despiertas, ya no tienes acceso y pierdes definitivamente tu cuenta", expuso.

Dijo que la aplicación ofrece algunas opciones para recuperar la cuenta, pero a la fecha no se ha logrado recuperar ninguna de las afectadas, pues los infractores sí instalan la verificación en dos pasos, vinculan un correo electrónico y la información la reciben ellos.

Anaya Solis indicó que, por este hackeo, se recibieron 31 reportes en enero; es decir, uno diario, en promedio. Señaló que este tipo de procesos lo puede hacer hasta un niño.

"El problema es que la gente da por hecho de que, cuando recibes un mensaje de una cuenta, se trata de esa persona, y de ahí se derivan otros delitos como el secuestro exprés", dijo el coordinador de Redes Sociales de la Secretaría de Seguridad Pública.