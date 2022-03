Seguiremos atentos hasta que haya justicia: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, externó que tras los hechos de violencia en el partido Querétaro vs Atlas, su administración se mantendrá atenta hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia".

Antes, subió un video en sus redes sociales en el que confirmó que no había muertos tras la riña entre barras del Querétaro y Atlas, además de que había dos jóvenes lesionados de gravedad.

El saldo es 26 personas que requieren atención médica hospitalaria

Previo a la conferencia de prensa de Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, estado donde ocurrieron los hechos, su homólogo de Jalisco desmintió que hubieran muertos como circuló ayer tras la pelea campal que protagonizaron integrantes de barras de aficionados.

Reiteró que toda la información oficial se dará a través del Gobierno de Querétaro y que están monitoreando el tema de manera permanente, "no podemos dejar espacio a los rumores".

Todo comenzó un sábado 22 de marzo cuando aficionado de Chivas y Atlas armaron una batalla campal

Mencionó que conformará un grupo especial que dará seguimiento al caso para que no quede impune y se haga justicia.

Por último, confirmó que los camiones con aficionados del Atlas que asistieron al partido en Querétaro regresaron en la madrugada de este domingo.

"Esta madrugada, desde la 1:30 a. m. hasta las 4:40 a. m., 6 camiones con 278 aficionados del Atlas fueron llegando desde Querétaro al estadio Jalisco, acompañados por la @SSeguriadJal, luego de los terribles hechos del estadio La Corregidora", compartió también en sus redes sociales.

¿Qué sabemos de la riña entre barras en el partido Querétaro VS Atlas?

La violencia se volvió a presentar en el futbol mexicano. Barristas del Atlas y Querétaro invadieron la cancha de La Corregidora en pleno partido.

Los seguidores de ambos equipos, quienes tienen una rivalidad encarnizada desde hace tiempo, comenzaron una pelea en las tribunas que se extendió hasta el campo donde el Atlas vencía (0-1) a los Gallos Blancos.

De acuerdo con reportes de Fox Sports, los seguidores queretanos fueron a buscar a los rojinegros en donde se colocan, en una tribuna del costado.

La batalla inició en las tribunas y por seguridad de las familias, tuvieron que abrir las puertas de emergencia que llevan a la cancha. Esto fue aprovechado por los aficionados del Atlas quienes también se metieron.

La seguridad del inmueble ya era superada en esos momentos. Parecía que todo se había calmado, pero el combate entre barristas continuó en una de las esquinas y se fue expandiendo al centro de la cancha.

Las familias, con niños en brazos y corriendo, buscaban refugio en las bancas y pasillos del estadio, pero no fue suficiente.

No hay muertos, dice gobierno de Querétaro, tras la violencia en el Querétaro vs Atlas

Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, dio un breve informe con las cifras tras la violencia que se vivió el sábado por la tarde en el Estadio La Corregidora, en el partido Querétaro vs Atlas.

El gobernante queretano señaló que "el saldo es de 26 personas que requieren atención médica hospitalaria (24 hombres y 2 mujeres), de esos 26, tres ya fueron dados de alta. De los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad", explicó.

Kuri expresó que no hay personas fallecidas, pero considera que este suceso debe ser catalogado como una tragedia.

"Es inaceptable una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia'', señaló el gobernador.

Si bien no se reportan fallecidos, las imágenes muestran el exceso de violencia que se vivió en el lugar. Estos son algunos videos e imágenes que circulan en redes sociales de lo acontecido, en el cual, entre gritos, golpes e insultos, decenas de personas buscaban refugio, entre ellos niños.