SEDU, sin quejas de alumnos por pelo

La Secretaría de Educación en Coahuila aseguró que en lo que va del ciclo escolar 2022-2023, el departamento Jurídico no ha recibido quejas de alumnos de nivel básico que hayan recibido la negativa de ingreso a los planteles por tener el pelo largo o pintado.

El titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro dijo que la postura que adoptará el estado en ese sentido no será extremista, pues se respetarán los derechos a la educación y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Lo que sí señaló es que "debe haber dentro de la misma escuela un código de conducta".

Indicó que de presentarse alguna situación, lo que harán es abordar el tema con el personal directivo, docentes, padres y madres de familia y estudiantes. "Respetaremos los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, se respetarán en lo absoluto y pues ya veremos si hay un caso, muy en lo particular será analizado por el departamento jurídico, pero en este momento no tenemos", apuntó.

Saracho Navarro insistió en que en ningún momento se limitará el derecho a la educación. "Hasta este momento no hay ninguna queja interpuesta, no quiere decir tampoco, no me estoy negando a que no exista, pudiera existir pero no ha llegado hasta el departamento Jurídico", añadió.

Cabe hacer mención que del 3 de enero al 15 de agosto del presente año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de la Jefatura del Departamento de Orientación recibió 487 casos relacionados por el regreso a clases y negar el ingreso a los planteles por tener el pelo largo o pintado, de las cuales se habían radicado cinco quejas.

La Secretaría de Gobernación informó que deben ser respetados los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares.