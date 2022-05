Sedena justifica persecución a militares en Michoacán por 'destrucción de narcolaboratorios'

El secretarlo de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó que con información de inteligencia lograron identificar y destruir cinco narcolaboratorios y 19 plantíos de marihuana en Michoacán, en la región donde civiles "corretearon" a elementos del Ejército mexicano.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del Campo Militar 7A, el alto mando militar dijo que con esto se logró afectar las finanzas de la delincuencia organizada y que millones de dosis de marihuana y de drogas sintéticas -metanfetaminas-no lleguen a la sociedad.

"Se realizaron operaciones con elementos del 65 batallón de infantería, logrando detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantíos de marihuana, se siguió realizando operaciones… ubican dos bloqueos, en Potrerillos, que es de gente desarmada, los rodean y siguen su camino, posteriormente en Cuatro Caminos, vuelven a ubicar otro bloqueo de personal desarmado, ahí también lo evaden, al ver que no representaba un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza".

TAMBIÉN LEE VIDEO: Así fue la persecución de convoy militar por grupo armado en Nueva Italia, Michoacán

Autoridades de seguridad informaron que sujetos armados pertenecen a grupo criminal

El titular de la Sedena informó que por la actitud de esta base social de la delincuencia organizada, se identificó que estaban evitando que la autoridad entrara en esa área.

Dijo que se realizó un operativo el miércoles 11 con 512 elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Fiscalía General de la República, policía michoacana, en Tumbiscatío, y en la Huacana, donde se localizaron cuatro laboratorios para producir metanfetaminas, y cuatro plantíos de marihuana.

VER MÁS Tras repliegue de convoy militar, Sedena refuerza presencia en Nueva Italia

Más de un centenar de elementos se concentraron en la vía de acceso a la ciudad

Señaló que la operación dio resultados positivos con la destrucción de cinco laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética y 19 plantíos de marihuana.

Se considera que la afectación en el ámbito de la marihuana fue de 13.6 millones de pesos a la delincuencia y se evitó la producción de más de 4 millones de dosis de marihuana; en cuanto a lo que es droga sintética, se podrían haber producido más de 13 millones de dosis de metanfetaminas que podían haber llegado a la sociedad mexicana, con un valor de tres mil millones de pesos.