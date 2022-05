Secretario del Ayuntamiento de GP denuncia acoso y espionaje, encuentra cámara miniatura en su oficina

Luego de que este jueves fuera suspendido por 15 días el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, anunció en rueda de prensa acoso y espionaje por parte de autoridades municipales y estará este viernes integrando la denuncia penal por haber encontrado una cámara de video miniatura escondida detrás de un florero en su oficina.

"De manera pública dije que estaba siendo presionado de manera sistemática por no otorgarle la constancia de residencia a la actual candidata de Morena, Betzabé Martínez Arango", dijo Rosas Correa.

Mencionó que todo lo anterior se debe a que no se prestó a actos que van en contra de sus principios.

"Y todo eso por no prestar los actos ilegales y también por no prestarme a firmar actas o simular sesiones de los organismos descentralizados de los cuales soy parte y no firmarlas. Hoy es mi suspensión, sé que anhelan mi destitución pero recurriré por los medios de defensa legal vía amparo a esta suspensión que hoy de manera ilegal realiza la presidenta municipal", declaró Rosas Correa.