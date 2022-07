Secretaría de Salud revisará seguridad de pasantes médicos en zonas remotas y violentas

El secretario de Salud Jorge Alcocer Varela aseguró que tras el asesinato del médico pasante Erick Andrade en Durango, se revisan las condiciones de seguridad de los médicos en zonas apartadas y violentas.

Sin embargo, el funcionario insistió en que académicamente no se puede cancelar este tipo de pasantías porque son esenciales para la formación de los médicos.

"Es un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable como todas las fallecimiento en condiciones de violencia y para lo que pregunta de un integrante joven que son los internos los pasantes son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje con prácticas en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales".

"Esto es por lo tanto una necesidad académica que en principio no se puede cancelar porque es en el momento que el médico, casi a punto de recibirse, ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir ciertos cursos preparativos para ello".

Al presentar el Pulso de la Salud, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela señaló que el caso del pasante Erick Andrade atendió a un paciente herido de bala y un grupo armado entró a ese lugar.

"El caso es de que para tal vez para continuar con su acción violenta con pistola también y en ese momento fue que hirieron al y asesinaron al pasante", mencionó el funcionario.

Señaló que no es oportuno, no es aconsejable, el que se suspenda este proceso de formación que tienen los médicos jóvenes que están apunto recibirse.

"Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tenga más lejanos o que tengan condiciones, no del todo seguras".