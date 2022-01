Secretaría de Salud en Coahuila duplica aplicación de pruebas COVID

Ante el repunte de contagios de COVID-19 en la región y de pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria, la Secretaría de Salud de Coahuila duplicó el número de pruebas rápidas de detección de antígeno SARS-CoV-2 y de PCR en el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón.

La cifra pasó de 100 a 200 pruebas al día, según informó ayer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna, Juan Pérez Ortega.

Por la demanda de las pruebas y con el fin de dar mayor cobertura a la población que cumpla los requisitos para someterse a las mismas, también se abrió el turno vespertino y se hizo la contratación eventual de al menos cinco personas del sector Salud.

"Se contrató gente para que nos pueda apoyar ahí, fueron cinco trabajadores exclusivos para toma de muestras", agregó. En el turno matutino (9 de la mañana) se programan 100 pruebas y en el turno vespertino (a las 3 de la tarde) otras 100 pruebas.

Las personas interesadas deben enviar un mensaje vía WhatsApp (871 409 4145) para agendar la cita, proporcionando su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, y el motivo por el cual solicita la prueba.

Las autoridades de Salud piden a la población solicitarlas únicamente si presentan sintomatología, en tanto que quienes no presenten síntomas y hayan estado expuestos a contactos estrechos como familiares, se deben de aislar en sus domicilios por un periodo de diez días.

Hay que recordar que en este último caso, no es necesario realizarse la prueba y quienes no cumplan los criterios de contacto estrecho, no requieren aislamiento y tampoco la prueba. Por trabajo o por algún viaje, las pruebas deben adquirirse con costo.

En el último reporte del Gobierno del estado, se dio a conocer que en Coahuila se han realizado durante la pandemia un total de 568 mil 983 pruebas de PCR. De ellas, 259 mil 680 pruebas se han realizado en laboratorios particulares, 245 mil 218 pruebas en la Secretaría de Salud del estado y 64 mil 085 pruebas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También se contabilizan 171 mil 420 pruebas rápidas de antígenos y están distribuidas en la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Magisterio, Universitario, Cruz Roja, Iniciativa Privada y la Sedena.

Uso responsable

Las autoridades de salud exhortan a la población a:

* Hacer uso responsable del servicio gratuito de pruebas para la detección de COVID-19 .

* Para evitar la propagación y el contagio del virus SARS-CoV-2, la población debe seguir atendiendo las medidas sanitarias como son el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento social, evitar lugares concurridos y lavarse las manos frecuentemente.