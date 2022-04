Secretaría de Salud Coahuila no ha resuelto conflicto entre Sección 87 y Jurisdicción Sanitaria 6

La Secretaría de Salud de Coahuila ha sido incapaz de resolver el conflicto que prevalece desde hace más de una semana entre la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna y la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria VI.

Hasta ahora no hay mesas de trabajo establecidas por las autoridades estatales y siguen los dimes y diretes entre las partes involucradas, llegando incluso a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Estado por la supuesta agresión física a una mujer y la presencia de notarios públicos en oficinas jurisdiccionales para dar fe de los hechos.

Se acusan de nepotismo, exceso de comisiones sindicales (ausencia de los centros de trabajo con goce de sueldo), asambleas permanentes ilegales, personal de confianza sin base de reserva, supuestos malos tratos, hostigamiento, deficiencias en centros de salud y hospitales, incompatibilidades de horarios y trabajadores que cobran con códigos que no coinciden con el puesto que desempeñan, entre otros.

PLANTÓN

Personal sindicalizado mantiene desde hace días una Asamblea permanente al exterior del edificio y la petición es la misma: la destitución de Juan Pérez Ortega, jefe jurisdiccional.

Los quejosos dicen que ya no quieren negociaciones y hasta el día de hoy, tienen pegadas cartulinas que dicen “No crean en el lobo con disfraz de oveja, fuera Dr. Juan Pérez”, “No al hostigamiento hacia los trabajadores” y “Pedimos la destitución del Dr. Juan Pérez, ya no lo reconocemos así como su a equipo”.

(FERNANDO COMPEÁN)

María del Carmen de la Cruz Ramos, secretaria de Asuntos Jurídicos del SNTSA declaró que el plantón es con el fin de que las autoridades de salud estatales escuchen su petición. Dicen que no hay compromiso por parte del secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez para abrir diálogo con los trabajadores y niegan que hayan sido manipulados por el secretario general de la Sección 87, José Manuel Riveroll Duarte para denunciar supuestos hostigamientos y malos tratos por parte de Pérez Ortega.

Mencionaron que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado por una presunta agresión física que sufrió una mujer el pasado lunes 28 de marzo del año en curso durante la manifestación que hicieron en el edificio jurisdiccional. El presunto agresor fue un empleado que ese día se pronunció a favor de Juan Pérez. El próximo 18 de abril están citados a las 12 del día en la Fiscalía.

Dijo que en el plantón participan entre 58 y 60 personas que forman parte del comité sindical mientras que el resto de los inconformes son trabajadores activos. También señaló que hoy por la mañana había notarios públicos en las oficinas de Juan Pérez levantando el acta de los hechos.

En contraparte, al interior de la Jurisdicción 6, hay documentos colocados en los pasillos que cuestionan si Riveroll Duarte tiene licencia sin goce de sueldo o si puede ocupar dos cargos al mismo tiempo, el de secretario general y de séptimo regidor en el ayuntamiento.

Acusan que la asamblea permanente es ilegal y que invita a las reuniones a personal de contrato, que no hay un informe de las finanzas, que hay favoritismos cuando se reparten las bases, de manera viciada y sin equidad y que además, hay personas que pasaron a la cartera sindical sin haber sido votadas así como un exceso de delegados. También acusan que no tomo en cuenta a la base trabajadora para asumir la representación popular que actualmente ostenta como séptimo regidor.

*ÉL INCUMPLIÓ EL COMPROMISO QUE HICIMOS: JUAN PÉREZ

Ayer por la tarde, José Manuel Riveroll Duarte y Juan Pérez Ortega se reunieron para tratar el asunto. Juan Pérez dice que hicieron acuerdos donde el secretario general se comprometió a retirar el plantón.

“Él maneja que es una asamblea permanente pero lo que yo he analizado es que es una asamblea que no está conformada de manera legal, en la Sección 87 son mil 400 trabajadores aproximadamente, y para instalar una asamblea de acuerdo a los estatus tiene que ser un 50% más uno, él hizo una reunión donde estuvieron 118 gentes, la cual no cumple con el requisito, además no convocó a gente que corresponde a Madero y San Pedro, él ha convocado gente nada más de la Jurisdicción, se tiene que incluir a Torreón, Matamoros y Viesca para instalar una asamblea”.

(FERNANDO COMPEÁN)

El jefe jurisdiccional asegura que entre los acuerdos a los que llegó ayer con Riveroll está que él recogería las principales problemáticas de los agremiados para que después establecieran una mesa de trabajo y vieran la forma de solucionarlos. Juan Pérez dice que él se comprometió a hablar con sus coordinadores y buscar la forma de que el trato con el personal fuera más amigable. El próximo lunes 11 de abril, dijo que acordaron una próxima reunión para abordar nuevamente el tema y darle solución. De su parte comenta que hay voluntad.

Después de esta reunión, hoy “él (Riveroll) interrumpió aquí en mi oficina con aproximadamente 25 personas y me solicitaba que yo saliera a hablar con ellos para explicarles los acuerdos cuando no fue así lo que yo platiqué un día antes con él. Quien tenía que platicar con ellos era él y después plantearlas él y yo solos, precisamente para evitar aglomeraciones y alguna situación de conflicto. Él incumplió el compromiso que hicimos...y siguen manifestándose afuera y gritando consignas”. Pérez Ortega dijo que este plantón ha afectado al área de Vectores y de Vacunación pues Riveroll Duarte “les ha puesto tres horas de paro laboral o de asamblea como él le llama” y el personal está saliendo más tarde a las colonias y ejidos y no se completan las brigadas de salud, de tal forma que se han estado apoyando con pasantes. El jefe jurisdiccional mencionó que el secretario de salud le ha pedido calma y que continúen trabajando.

NO TENGO ENCONO PERSONAL: RIVEROLL

Más tarde, el secretario general de la Sección 87 del SNTSA, José Manuel Riveroll Duarte reconoció que sí se reunió ayer con Juan Pérez Ortega y que él dialogó con sus agremiados sobre el tema pero que no le creen al jefe jurisdiccional. El ofrecimiento que le hicieron es de respetar las prestaciones, de rehabilitar el edificio de la Jurisdicción 6 y de

Por ello, admitió que hoy entró a la oficina de Juan Pérez para pedirle que dialogara con el personal inconforme y que les dijera que tienen un compromiso pero que éste se negó.

“Simple y sencillamente, la asamblea está pidiendo que él vaya y haga esa comparecencia y no pasa nada. Yo lo estaba invitando garantizándole a él toda la seguridad y todo el respeto, yo no tengo ningún encono personal, no se hubiera hecho nada el doctor Pérez con decir ‘sí, vamos a hablar’, hubiera dicho lo que sea pero que hubiera reforzado lo que yo estaba ofreciendo y con eso se levantaba la asamblea”.

Esta situación ha crecido por la indiferencia con la que hemos sido tratados y con la que han sido tratados todos los problemas de las y los trabajadores. El señor secretario ya tiene que tomar cartas en el asunto y protagonizar porque está dejando a terceros y la responsabilidad de atender la problemática de los trabajadores también la tiene él y es algo serio, es importante”.

El líder sindical negó que haya afectaciones en los servicios de salud a causa de la asamblea permanente. “Esas son trampas, por qué no dice las limitaciones que tenemos los trabajadores por falta de insumos?, esas son más limitantes que la asamblea permanente y esas limitantes están perfectamente solventadas porque el personal cumple con sus objetivos y sus metas”.

Sobre la ilegalidad de la asamblea, mencionó que “ellos no son quién para opinar de asuntos sindicales, ¿cómo voy a manejar la problemática con trabajadores del hospital en común con los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria?, es una verdadera contradicción. Allá los trabajadores del hospital tienen una problemática particular y otro manejo y los trabajadores de la jurisdicción tienen otra problemática y otro manejo, son diferentes los panoramas y tengo que individualizar las fuentes de trabajo. ¿A poco le voy a ir a exponer esa asamblea a la Jurisdicción 7, cuando la Jurisdicción 7 aparentemente no tiene problemas?, que no me desvirtúen la falta de quórum legal, de esto está enterado el Comité Ejecutivo Nacional”.

Riveroll indicó que el secretario de salud lo citó el sábado en su consultorio particular pero que él se negó pues le pidió que fuera un recinto oficial y con el fin de que se levante una minuta y que haya un “árbitro” que balancee la credibilidad de los acuerdos. La reunión se programó para el próximo martes.