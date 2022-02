'Se tiene un problema serio con la falta de conciencia vial'

Pablo García Chacón, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad en Torreón, consideró que se tiene un problema serio en términos de la falta de conciencia vial en la región y advirtió que es necesario un trabajo conjunto con la ciudadanía.

Señaló que se registraron más de 300 accidentes viales durante el mes de enero y, al fin de semana, eran 220 los reportados en febrero, con la estadística de 6 personas fallecidas.

"El problema es serio", expresó.

Dijo que se ha tratado de atacar por diferentes medios las causas que se han detectado de los accidentes, por lo que consideró que no han faltado ganas ni intención, pues se trabaja en coordinación con las autoridades municipales en este sentido. No obstante, indicó que hay eventos que cimbran, conmueven y frustran, accidentes con consecuencias fatales, donde se requiere de elaborar un análisis más a fondo.

Consideró que falta mucha cultura vial, pero indicó que son dos factores: la educación vial y la falta de conciencia ciudadana, pues la primera se refiere a las normas y reglamentos para conducir, mientras que la segunda viene de la familia, en la reflexión de la consecuencia que puede tener no manejar en condiciones adecuadas.

Indicó que hay operativos de alcoholemia, mismos que van a continuar, además de que arrancó recientemente una campaña del sector restaurantero junto a asociaciones de bares y cantinas, mientras que el Consejo de Vialidad prepara un foro de concientización, pero hay una parte que está fallando y no es de la autoridad ni de los organismos, sino de la sociedad.

"Sí hay operativos de alcoholemia, sí hay multas altas, sí hay campañas, (pero) tenemos que llegar a la sociedad, trabajar unidos", comentó.

Señaló que se requiere de un trabajo fuerte con la sociedad civil, a fin de llevar un mensaje contundente a la ciudadanía para que participe, pues indicó que, si se va al origen, los responsables de un accidente sin duda han escuchado que no deben conducir en estado de ebriedad o ha tenido conocimiento sobre los operativos de alcoholemia y las sanciones económicas que hay.

Consideró que se necesita de una concientización en la ciudadanía donde se trabaje a fondo para comprender que una muerte no es un número estadístico solamente o que se vean como una película donde 'a mí nunca me va a pasar', pues la realidad es que existe mucho sufrimiento, tanto de quienes resultan afectados como de quien causa el daño.

García Chacón dijo que se debe ver, dentro del seno familiar, lo que está ocurriendo y cómo resolverlo. Indicó que hay alrededor de 600 expendios registrados en Torreón y es imposible poner una patrulla detrás de cada ciudadano que bebe, por lo que, aunque se reforzarán las campañas y los operativos, la sociedad también debe tomar parte en lo que le corresponde.

"El fondo es una falta de educación vial y una falta de conciencia ciudadana", expuso.

ES UNA DECISIÓN PERSONAL

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad se refirió a los dos últimos accidentes más graves que se han registrado en la ciudad, que tuvieron consecuencias fatales.

Comentó que hubo un padre de familia que conducía en estado de ebriedad, pese a ir acompañado por su esposa y su hija de 8 años, que permanece en condición grave en el hospital. "Es una decisión personal, es una falla personal", manifestó.

Recordó que hay daños que no se reparan, donde la familia pierde a un integrante y queda destrozada.

Citó el caso del accidente de la semana pasada, donde una mujer regresaba a su casa después de un convivio y tomó un taxi, pero no llegó. El chofer, dedicado a esta labor de transporte para buscar el sustento de su familia, tampoco llegó a su casa.

"Porque una persona no tuvo la conciencia de decir 'si voy a tomar no voy a manejar' o 'ya estoy tomado, vamos a tomar un taxi y nos regresamos', esa parte de la sociedad es la que no embona, es la que no encaja, y las consecuencias fueron fatales", comentó.

García Chacón señaló que esta es una cuestión que se requiere trabajar en las familias, por lo que hizo un exhorto a que se reflexione sobre este tipo de situaciones, que resultan muy graves.

Señaló que, cuando las personas están alcoholizadas, dejan de seguir razones, por lo que la decisión debe tomarse antes, si se va a tomar, definitivamente utilizar un medio alterno o llevar a un conductor designado pero no manejar en estado inconveniente.

FOCO ROJO

El Periférico es una de las vialidades consideradas como "foco rojo" en términos de los accidentes viales, pues ha sido absorbido por la mancha urbana, de modo que hoy opera más como un bulevar.

García Chacón dijo que el Periférico sigue siendo un punto de referencia en los accidentes viales, por lo que se proyectan algunas modificaciones y buscar alternativas como retirar a los camiones de carga pesada, temas que deben abordarse con los diferentes actores involucrados.

El titular del Consejo Consultivo de Vialidad dijo que se revisan diversas estrategias como elevar ligeramente la velocidad, pero el temor es que no se respete tampoco el nuevo límite por parte de los automovilistas, como ocurre en la actualidad, y que el exceso de velocidad persista, así como la falta de precaución y el uso de distractores como el teléfono.