Se te borró la sonrisa...; Santos Laguna despide al portugués Pedro Caixinha

Apenas ocho partidos, duró la segunda aventura de Pedro Caixinha al frente de Santos Laguna. El entrenador más ganador en la historia del club, fue cesado ayer, tras los malos resultados obtenidos en la Liga MX y la reciente eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo albiverde dio a conocer la decisión de no continuar con el portugués y su cuerpo técnico, quienes no pudieron obtener siquiera una victoria en Liga MX y cerraron esta segunda etapa con apenas un triunfo, el cual consiguieron en Concachampions, pero a la postre, quedaron eliminados. "Tras realizar el análisis correspondiente del desempeño y resultados deportivos al momento, el comité deportivo de Santos Laguna decidió culminar el ciclo de Pedro Caixinha y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. Estamos agradecidos con el profesionalismo y entrega de Pedro y su equipo de trabajo, a quienes deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos. El comité continuará su sesión para definir sus siguientes acciones, las cuales serán informadas de manera oportuna", informó el breve comunicado.

NÚMEROS

El breve periplo de Pedro Caixinha al frente de los Guerreros en su segunda etapa, duró solamente seis partidos de Liga MX y dos más en la Liga de Campeones de Concacaf, dejó a Santos en el fondo de la tabla del torneo local y eliminado en octavos de final del certamen internacional. Sus números en Liga MX fueron de seis partidos dirigidos, sin victorias, con apenas dos empates y cuatro derrotas, para dos puntos, recibieron trece goles y anotaron seis, para una diferencia negativa de menos siete; en Concachampions dirigió dos partidos, ganó uno y perdió el otro, con un gol a favor y tres en contra, lo que ocasionó su eliminación y quedó marginado de la oportunidad de internacionalizar al equipo, lo cual era una de las prioridades, cuando fue anunciado para sustituir a Guillermo Almada.

La segunda etapa de Caixinha al frente de Santos, no fue para nada lo esperado, pues además de los malos resultados, le acompañó un pobre funcionamiento del equipo, que sufrió para anotar goles y en cambio, se mostró endeble en la defensiva. Tras la pobre cosecha de puntos obtenida durante la gestión del portugués, Santos Laguna deberá remar contra corriente durante el resto del torneo, si es que desea alcanzar a colarse a puestos de liguilla.

ADMITEN CULPAS

Ayer mismo, por la tarde, el Club Santos ofreció un mensaje conjunto en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, donde el presidente de la institución, Dante Elizalde, admitió que fue muy difícil tomar la decisión de cesar a Caixinha y que la directiva tiene el grado máximo de responsabilidad por los pobres resultados deportivos. "Es un día funesto para la organización. Anunciamos el cese de Pedro Caixinha y es un día complicado porque somos fieles creyentes de los procesos y estructuras que habíamos fincado en los años recientes, porque además, se pierde esa fuerza que Pedro imponía en el plantel", comenzó Elizalde.

"Es importante dejar claro que Pedro y su cuerpo técnico son únicamente consecuencias de los errores que se han cometido en la organización. Yo soy el principal responsable de este equipo y como miembro de Orlegi Sports debemos reconocer este error y dar la cara, exponernos de esa manera ante ustedes (periodistas), pero también decirles que de la mano de estos Guerreros (jugadores) vamos a sacar esto adelante, a reponernos de los errores y a retomar todo eso que nos caracterizó para volver a encontrarnos y mostrar el ADN Guerrero del equipo", remató.

ENTRENADOR INTERINO

Durante la misma reunión en el Auditorio Orlegi, Elizalde dio a conocer que Eduardo Fentanes será el nuevo entrenador de Santos Laguna, de manera interina, tendrá como auxiliares técnicos a Rafael Figueroa, quien fungía como auxiliar de Caixinha, así como a Omar Tapia, quien ha ganado tres campeonatos con Santos Laguna Sub 20. "Estamos agradecidos con la oportunidad que nos llega, somos un cuerpo técnico institucional, que conocemos a la plantilla y queremos al club. Hay que trabajar mucho en devolver la confianza a cada uno de los jugadores, para que vuelvan a ser los que eran no hace mucho tiempo", señaló Fentanes, quien se desempeñaba como director de fuerzas básicas del club.

JUGADORES

Aunque estuvo presente el plantel completo, el único que tomó el micrófono para emitir unas palabras fue el zaguero central, Matheus Dória, quien habló en representación de la plantilla y ofreció disculpas a los aficionados, así como su compromiso de trabajar para revertir la situación. "Venimos a dar la cara, todos estamos mal, estamos hechos mierda (sic), lo reconocemos, pero somos nosotros mismos quienes vamos a darle la vuelta, estoy seguro de eso. Llegamos a una final, tuvimos tres años y medio de buenos resultados, ahora empezamos un torneo de la manera en que nadie esperaba, ni siquiera nosotros, vamos a trabajar mucho más, ser más inteligentes, comunicativos y cada quién de aquí del plantel ya pasó por situaciones parecidas y hasta peores, por lo que sabemos que la única forma de salir es trabajando", apuntó.

El brasileño descartó que el plantel haya tenido algún problema con Caixinha y su cuerpo técnico, más allá de eso, lamentó el repentino cese del portugués: "sabemos que cada día de los aficionados es triste, por lo que les ofrecemos disculpas, no hemos dado resultados a ellos y al club. Ahora se fue un entrenador que siempre se portó bien con nosotros y nosotros somos los principales responsables por eso, no pudimos dar los resultados que nos pedía, su estilo de juego era muy bueno y nosotros no estuvimos a la altura de lo que nos exigía", lamentó.