SE SACRIFICA POR EL EQUIPO

antos Laguna disputa mañana su último del torneo regular. Dependiendo de la combinación de resultados de la jornada sabatina, pudiera llegar calificado a la liguilla antes del silbatazo inicial ante los Cañoneros.

En el plano individual, Eduardo "Mudo" Aguirre se encuentra motivado por el rendimiento individual que ha tenido a lo largo del Apertura 2022.

"La verdad me he sentido muy bien. Por el tema de goles en torneos anteriores llegué a frustrarme un poco, pero en este torneo no ha sido así, siento que he aportado mucho al equipo en diferentes circunstancias, ya sea recuperando balones o apoyando en muchas situaciones", dijo ayer el oriundo de San Pedro de las Colonias

La mentalidad positiva del canterano albiverde está a tope: "Todos los partidos quiero anotar, es mi mayor ilusión, pero quiero favorecer al equipo en lo que pueda".

Acerca del duelo ante el representativo de la Perla del Pacífico, está consciente que los sinaloenses vendrán por el triunfo, sin importar también lo que suceda en los choques de hoy.

"Mazatlán enfrentará este partido con el objetivo de sumar los tres puntos, pero más que nada me enfoco en nosotros, en que cerremos muy bien el torneo", enfatizó el delantero.

Pero Eduardo hablá de lo que vendrá más allá del domingo. "Si ganamos aseguramos estar dentro de los primeros cuatro lugares, eso nos dará mucha confianza de cara a la liguilla".

A GANAR

Más allá de los marcadores que se generen en la última fecha del Apertura 2022 y la combinación que necesiten para alcanzar el tercer puesto, la mentalidad de los Guerreros será ganarle a los Cañoneros.

"Nos estamos preparando para obtener los tres puntos, para reafirmar nuestra localía, la cual ha sido muy buena durante este torneo".

Agregó que están concentrados en lo que viene, pensando también más allá del partido del próximo domingo, como jugar el repechaje o los cuartos de final, dentro de la liguilla.

"Estamos conscientes de que en caso de que Pachuca no gane en Monterrey, nosotros aspiramos al tercer lugar. De igual manera Mazatlán esperará una combinación de resultados para saber si tiene posibilidades de avanzar o no", dijo en la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes del TSM.

El "Mudo" adelantó que los albiverdes jugarán a lo suyo, a lo que saben, lo que han realizado a lo largo de la campaña, defender la localía y pensando en sumar en casa.

PIEZA CLAVE

Aguirre es uno de los seis elementos surgidos de la cantera santista que han visto actividad con la playera albiverde en la actual campaña, participando en todos los partidos hasta el momento, con más de mil minutos en la cancha, siendo titular en 14 desafíos.

El delantero lagunero de 24 años de edad, le ha anotado a Chivas, Cruz Azul y Atlético de San Luis en el presente campeonato. Destaca su comportamiento en la cancha al no haber sido amonestado ni expulsado en el certamen.