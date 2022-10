Se reúnen alcalde de Torreón y alcaldesa de Gómez Palacio para hablar sobre seguridad y desarrollo económico

Esta mañana se reunieron el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, en un primer acercamiento para dialogar sobre temas de seguridad y desarrollo económico.

"Estamos coordinando grandes esfuerzos por la Zona Metropolitana, por Gómez Palacio, por Torreón y por esta Zona Metropolitana que, al final del camino, nos queda claro a todos que no hay nada más caro que no tener la seguridad, eso nos trae inversión, nos trae certeza, nos trae empresarios locales, nacionales, extranjeros", comentó Cepeda.

Señaló que se plantean estrategias conjuntas en materia de seguridad, además de temas relativos a la comunicación, información compartida y trabajo coordinado de las áreas de seguridad y desarrollo económico.

El presidente municipal de Torreón dijo que la homologación de algunos reglamentos es otro de los puntos que se requiere abordar con la alcaldesa de Gómez Palacio, pero consideró que, de inicio, tiene que ver con la coordinación y el intercambio de información, para ir desdoblando otros temas.

Sobre esta primera reunión, Leticia Herrera dijo que "nos hemos reunido, como amigos que somos, en muchísimas ocasiones, pero formalmente nos reunimos el día de hoy, vamos a trabajar en conjunto, es necesario hacerlo, somos una Zona Metropolitana y necesitamos que todo lo que haga Torreón, lo compartimos y lo hacemos en Gómez Palacio, lo que se haga en Gómez Palacio, acá también con nuestro amigo, el señor presidente Román Alberto".

Consideró que se tendrán muchas reuniones más, pues indicó que son muchos los temas que se deben abordar, entre ellos, la movilidad en la zona conurbada. En términos de la seguridad, dijo que se ha buscado mejorarla en Gómez Palacio y que está mejor de como la encontraron.

"Precisamente es un tema que me interesaba mucho platicar con el señor presidente, porque aquí, en Torreón, la seguridad está de lujo, eso lo sabemos, lo palpamos, lo sentimos quienes cruzamos para este lado de la ciudad, no les puedo decir otra cosa que no sea la realidad, yo quiero que Gómez Palacio también sea una ciudad segura como es Torreón", expuso.

Respecto a por qué no se incluyó al alcalde de Lerdo, Homero Martínez, Cepeda dijo que "vamos por partes", por lo que después buscará también una reunión con este edil y con el de Matamoros, Miguel Ángel López, para tratar las cuestiones metropolitanas.