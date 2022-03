Se reportan menos de 90 casos activos de COVID-19 en Durango

La Secretaría de Salud en Durango solo reporta 89 casos activos de COVID-19 en toda la entidad, los cuales se concentran solo en seis municipios.

Se trata de los casos que fueron diagnosticados como positivos al virus SARS-CoV-2 en los últimos 14 días, 42 de los casos se concentran en la capital, mientras que 31 en Gómez Palacio, 7 en Pueblo Nuevo, 5 en San Dimas, 3 en Lerdo y 1 en Guadalupe Victoria. El resto de los municipios se encuentran libres del virus causante del COVID-19.

Además se reportan 17 personas hospitalizadas por complicaciones tras dar positivo a COVID-19, de los cuales 3 se reportan graves. Cabe mencionar que esta cifra se ha mantenido en los últimos cuatro días.

Sergio González Romero, secretario de Salud en la entidad, informó que Durango no ha recibido ninguna indicación para iniciar con la vacunación en los menores de 5 a 12 años de edad, como sucederá en los municipios de la frontera del vecino estado de Coahuila.

"Todavía no tenemos en el programa Nacional de Vacunación a esos grupos etarios y cuando tengamos la información lo daremos a conocer", dijo el secretario.

Por otra parte, comentó que actualmente se siguen realizando pruebas COVID, pues negó que se haya suspendido dicho servicio. "Antes había filas, ahora no acude la gente, estamos en condiciones de hacer las pruebas necesarias, ojalá no necesitemos hacer más pruebas (...), no estamos ocultando datos, al contrario lo que queremos es que la gente esté bien informada", recalcó González Romero.