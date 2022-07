Se quedan sin luz por más de 5 horas

Negocios del Centro de Torreón enfrentaron una suspensión en el servicio de energía eléctrica durante al menos cinco horas. Señalan que esta situación es cada vez más recurrente en el deficiente suministro que reciben de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el Paseo Morelos, las oficinas del Obispado se vieron obligadas a cerrar debido a que, aunque el personal llegó desde las 9:00 horas a cumplir con sus labores, encontraron que había un "apagón", que solamente se fue alargando y después de algunas horas, se les permitió retirarse, ya que era imposible realizar sus labores en estas condiciones.

La suspensión en la luz abarcó varias cuadras, aunque la mayoría de los negocios son restaurantes bares, de ahí que no tuvieron grandes afectaciones en el servicio a la clientela, sin embargo, encontraron al mediodía que los refrigeradores no tenían electricidad, por lo que la mayoría de las bebidas no estaban frías.

En un sondeo entre los negocios que se ubican sobre la Morelos, los locatarios señalaron que la CFE no les informó a qué se debió la falla en esta ocasión, pese a que se comunicaron en distintas ocasiones para levantar el reporte y darle el seguimiento correspondiente.

"Es cosa de todos los días, nos quedamos sin luz un día sí y el otro también", señaló el encargado de una tienda de ropa.

"Llegamos y la cerveza estaba caliente, con la novedad de que no había luz, es sarcasmo, claro, porque no es ninguna novedad, a cada rato pasa", dijo el gerente de un restaurante bar ubicado entre Colón y Mina, mientras enviaba a un empleado a comprar hielo extra para enfriar las bebidas.

Fallas

Sin datos:

* La Cámara Comercio (Canaco) no había recibido reportes de fallas en la luz de parte de sus agremiados, no obstante, indicó que estarían atentos a esta situación, pues esta problemática en el primer cuadro de la ciudad es recurrente.

* En un segundo recorrido que se realizó por el Paseo Morelos pasadas las 15:00 horas, la mayoría de los negocios ya contaba con luz, pero indicaron que no se les proporcionó información de parte de CFE respecto a porqué se había originado la falla esta vez.