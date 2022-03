'Se optó por otorgar los recursos a los padres de familia', dice AMLO sobre Escuelas de Tiempo Completo

Tras anunciarse en días pasados la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "lo cierto" es que se optó por otorgar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia "para todo lo que tiene que ver con la educación" y consideró que era "algo parecido" con las estancias infantiles.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que estos recursos directos se entregan directamente para el mantenimiento de los planteles, para los alimentos y "para lo que consideren".

"Ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres, y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso; es un poco lo que pasaba con las llamadas estancias infantiles", dijo López Obrador al señalar contratos subrogados con particulares, "como sucedió con la Guardería ABC".

"Se hizo un análisis y no había el número de niñas y de niños que se registraba, no habían condiciones de seguridad en las estancias infantiles, entonces se decidió entregar, a las madres a los padres de familia, directo el apoyo y así se está haciendo desde entonces, entonces es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo", agregó.

El presidente dijo que se atenderán a todas las escuelas, dándole prioridad a las de las zonas más pobres del país. "Ya llevamos como 60 mil escuelas en donde se entregan los presupuestos de manera directa", dijo.

"Lo que no queremos es toda la intermediación burocrática", expresó al acusar que programas como Escuelas de Tiempo Completo los crearon cuando prevalecía la corrupción.

López Obrador recordó que los programas de bebederos en las escuelas y Enciclomedia no se implementaron, "pero sí se robaron el dinero".

Destacó que la mayoría de los comités de padres y madres de familia están integrados por mujeres "y en un 90%, las tesoreras son mujeres", quienes manejan con honestidad los recursos.

"Entonces eso fue lo que decidió, no pasar el dinero por instancias del Gobierno federal, estatal, porque no llega o no se cumple; en algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical, entonces estamos corrigiendo todo eso.

"Si los gobiernos estatales deciden hacerlo de otra forma, pues están en libertad", expresó.