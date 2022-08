Se necesita una limpieza en el Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se necesita una limpieza en el Poder Judicial pues acusó que la mayor parte de sus integrantes no se caracterizan por ser honestos, no resisten cañonazos y tentaciones, además de que desprecian al pueblo.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo apuntó que le tiene mucho respeto y confianza a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y "algunos ministros".

"Presidente, ¿faltaría limpieza en la autoridad ministerial y en el juez?", se le preguntó.

"Sí, sí hace falta y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y algunos ministros, pero la mayor parte del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de interés creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo.

"Es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los interés menos el interés del pueblo. Entonces eso es una burbuja, son abogados, las relaciones públicas, todo arriba. Entonces tenemos que cambiar esto y eso es lo que se tiene que procurar", dijo.