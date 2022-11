Se manifiestan a favor de nueva Ley de Aguas

Integrantes de la agrupación Encuentro Ciudadano Lagunero se manifestaron pacíficamente afuera de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se pronunciaron a favor de la promulgación de una nueva Ley de Aguas Nacionales que privilegie a la ciudadanía sobre los intereses de grandes capitales.

El grupo de inconformes también firmó una carta de apoyo a la exsubdirectora de Administración del Agua de la dependencia federal, Elena Burns, quien el pasado 31 de octubre fue dada de baja por diferencias con el director general, Germán Martínez.

Miguel Valdés Villarreal señaló que esta concentración fue motivada por el movimiento nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, mediante el cual se realizan movilizaciones a favor de que este vital recurso sea asumido como un derecho humano y se cumpla a todos los habitantes de este país.

Señaló que en la región lagunera, el agua es acaparada por los ganaderos lecheros y atribuye a esta práctica el agotamiento del acuífero, de manera que la extracción se hace a profundidades cada vez mayores y "la gente está siendo envenenada", por los altos niveles de arsénico.

Consideró que esto es inadmisible y urgió a un cambio para que se cumpla la ley, pues pese a que se han establecido cinco vedas en diferentes épocas y regiones, éstas no se respetan y la extracción se sigue realizando sin permitir la recarga del acuífero.

SE UNE AL MOVIMIENTO

Miroslava Sánchez, exdiputada federal de Morena se unió al movimiento y expresó que privilegiar los intereses de quienes han monopolizado el agua es una incongruencia "cuando se ha dicho que la visión de la cuarta transformación es por los más desvalidos, yo no soy incongruente y por eso estoy aquí, la problemática del agua es fuerte y uno debe fijar una posición. Mi posición es del lado de la gente".

Los participantes también refrendaron su apoyo a la exfuncionaria de la Conagua, cuya salida de la dependencia atribuyeron a su activismo en Agua para Todos, Agua para la Vida, lo cual la confrontó con el director nacional.

Los integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero decidieron no solicitar diálogo con el director regional de Cuencas Centrales de la Conagua, Eduardo Fuentes Silva, de quien dijeron que "él no decide ni hace nada, sólo obedece al director nacional y además nunca ha mostrado disposición por escucharnos, no tiene ningún caso".