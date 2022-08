'Se ha abierto un panorama muy grande', señala Miquel Riquelme sobre clúster automotriz

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó esta semana que la entidad cuenta con potencial de desarrollo destacado en el área de la manufactura de productos diversos, esto gracias a la conformación que se está teniendo del llamado "clúster automotriz" y que se encuentra enfocado ya en la futura producción de unidades eléctricas, para lo cual se anticipa el arribo de más empresas de "alto calado" a regiones como la Comarca Lagunera y la Sureste.

Fue durante ayer lunes que el mandatario destacó las condiciones de seguridad y de estabilidad laboral que se han estado formando en los últimos años, mismas que han derivado en un interés cada vez mayor de empresas de todo el mundo por instalarse en Coahuila, en ese sentido señaló que se han orientado esos arribos de nuevas compañías hacia la producción de automóviles eléctricos, uno de los mercados de mayor crecimiento en los últimos años y que tendrá operaciones diversas en la entidad.

"Aquí Coahuila ha abierto la expectativa, no nada más a ese nuevo clúster (automotriz), el sector agroalimentario sigue creciendo aquí en la Comarca Lagunera, están por resolver varias empresas, las cuales estaremos viendo en las próximas semanas y la realidad es que se ha abierto un panorama muy grande para toda la entidad, con la fabricación del auto eléctrico que iniciará en el año 2023 aquí en Coahuila, pero se han abierto nuevas oportunidades... No puedo dar muchos datos de las que están aquí (empresas), precisamente en Torreón por resolver, así nos lo han pedido y siempre hemos sido respetuosos del tema, para que se puedan terminar las negociaciones y podamos anunciar muy pronto nueva industria aquí en la Laguna, en particular en Torreón".

Riquelme Solís admitió que existe una situación de retos a nivel mundial y nacional, especialmente en términos de incertidumbre económica, además de la seguridad pública en otras entidades vecinas a Coahuila; dijo que al margen de ello se han podido mantener condiciones propias de estabilidad, así como de certeza para que puedan arribar más empresas y sin mayores amenazas.

"Dentro de todo lo que está sucediendo en el país, dentro de lo que está sucediendo a nivel mundial, Coahuila sigue generando oportunidades y apertura dentro del modelo global de negocios y bueno, hoy por hoy estamos prácticamente anunciando una empresa por semana, hay una expectativa muy alta de poder incorporar a las demás regiones dentro de este clúster que está generando mucha expectativa, pero sobre todo Coahuila está mostrando su potencial en materia de desarrollo económico", afirmó Riquelme Solís.