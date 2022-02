Se garantizó voto libre y secreto en elección del Sindicato petrolero: AMLO

Luego que ayer Ricardo Aldana, cercano a Carlos Romero Deschamps, ganó las elecciones para ocupar la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la elección se garantizó el voto libre y secreto, en tanto, aseguró que "funcionó el sistema".

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que en las elecciones sindicales no hubo ningún candidato predilecto, pues no existen sindicato de Estado, por lo que descartó tener alguna vinculación o relación con Aldana. "Si me lo encuentro, me tendrían que decir porque no lo identifico", dijo.

Más de 72 mil trabajadores se registraron en el sistema electrónico para participar

Ante eventuales acusaciones que se presenten, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no se va "a tapar" a nadie, pero tampoco se puede acusar sin pruebas.

"Quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Fue una buena participación y se garantizó el voto libre y secreto. Sobre quién ganó y sus antecedentes, pues esto lo tiene que ver en la Secretaría del Trabajo (STPS) y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un proceso. Nosotros aquí lo que garantizamos es que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos, y garantizar este mecanismo de votación libre, secreto, directo a través del teléfono, esto nunca se había hecho porque siempre los reunían y tenían hasta que mostrar su identificación, su ficha para votar y ahora no fue así. Entonces funcionó el sistema", aseveró.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que las impugnaciones que se presenten se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad, sin beneficios ni protección para nadie.

Aseguró que en sexenios pasados era el presidente de la República quien decidía quien era el líder de los petroleros.

"Nosotros no tenemos candidatos. Antes de aquí se decidía, quién sí y quién no, ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor al que haces mención (Ricardo Aldana) pero si me lo encuentro ahora, me tendrían que dice quién es porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él, o sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la secretaria del Trabajo (Luisa María Alcalde) está actuando de acuerdo a su función. Entonces no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado. Eso es muy importante, es parte del cambio", dijo.

El presidente López Obrador llamó a seguir luchando por la democracia sindical, pues reconoció que no es un proceso fácil, "son siglos de antidemocracia en México, siglos de imposiciones, de dedazos".