Se estrella tráiler contra caseta de cobro en Arteaga, no hay lesionados

Una aparente falla mecánica ocasionó que el conductor de un tráiler de plataforma se estrellara contra una caseta de cobro de la Carretera 57 la mañana de este miércoles en el municipio de Arteaga, donde a pesar del aparatoso accidente no se registraron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

Los hechos se registraron en el kilómetro 204 de la Carretera 57 en el su tramo Puerto México – Ojo Caliente, con dirección a Matehuala, cuando la pesada unidad al arribar a la caseta de cobro en el punto conocido como “Los Chorros”, y debido a una falla mecánica perdió el control.

Según manifestó el conductor a la autoridad, no pudo evitar impactarse contra la caseta de cobro luego de que los frenos le fallaran, por lo que al chocar contra esta, quedó prácticamente destruida.

A pesar del aparatoso accidente no se registraron personas lesionadas, ya que no se encontraba personal en su interior, además de no resultar el operador del tráiler lesionado.

Tras los hechos, al lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional División Caminos quienes tomaron conocimiento de los hechos además de asegurar la zona, ya que por el percance fue necesario cerrar la circulación, ocasionando largas filas.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también acudieron al lugar, ya que hasta el momento no se ha restablecido la circulación, a causa de los fuertes daños que se registraron.