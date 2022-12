Se eleva positividad COVID en Torreón

En la última semana se incrementó el índice de positividad en los resultados de las pruebas para la detección de COVID-19 que se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón, al pasar de un 15% a un 34%. Afortunadamente, no hay pacientes con enfermedad de gravedad.

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó ayer jueves 92 casos nuevos de COVID-19 en el estado, de los cuales 40 se concentraron en Saltillo y 30 fueron de Torreón. Además, se informó de 3 casos nuevos en Piedras Negras, 3 en San Pedro de las Colonias, 2 en Monclova, 2 en Acuña, 1 en Allende, 1 en Castaños, 1 en Nava y 1 en Parras de la Fuente.

En toda la entidad, se notificaron 564 casos activos del virus SARS-CoV-2 y Torreón lidera la incidencia con 219. En otros municipios laguneros como Francisco I. Madero, hubo 13 casos activos; en San Pedro de las Colonias, 10 y en Matamoros, 5. Viesca se mantiene en ceros. Los casos activos son todos aquellos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

En Coahuila, este 22 de diciembre hay 14 personas con sospecha y confirmación de COVID-19 hospitalizadas. Son 10 pacientes de Torreón, 2 de Saltillo, 1 de Piedras Negras y 1 de Monclova.

El pasado lunes, el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez dijo que por ahora no se tiene considerado volver a la obligatoriedad del uso del cubrebocas en Coahuila. Señaló que "no tenemos que ir para delante y para atrás" y añadió que durante los dos años de pandemia por la COVID-19 se han promovido las buenas prácticas de higiene para afrontar la contingencia así como la evidencia científica.

El funcionario comentó que aún no se podía hablar de una sexta ola en la entidad. "No hay razón para preocuparnos en este momento, acuérdense que esto es voluble, es cambiante, si hubiera algo más importante, ya tendríamos que tomar nuevos caminos y rectificar acciones, pero hasta este momento Coahuila no está en sexta ola", apuntó.

En septiembre de este 2022 Coahuila retiró mediante decreto la obligatoriedad del uso del cubrebocas por lo que su uso quedó como opcional.

Sin embargo, en el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, se recomienda la mascarilla a: Personas con datos de infección respiratoria hasta su recuperación, pacientes que reciban tratamiento inmunosupresor así como a la familia y cuidadores y a las personas mayores de 60 años cuando asisten a sitios cerrados, reducidos o mal ventilados.

También a personas que no tienen vacuna contra el SARS-CoV-2 o tienen esquema incompleto, trabajadores de la salud durante la atención de los pacientes y en asilos. En temporada invernal también se sugirió el uso del cubrebocas para disminuir el riesgo de propagación del SARS-CoV-2.

A destacar

Hospitalizaciones.

* Ayer se reportaron en Torreón a 10 personas hospitalizadas en las áreas COVID. La ocupación hospitalaria es del 1.73% si consideramos que en La Laguna hay 578 camas que se destinaron para la emergencia sanitaria.

* No hay pacientes utilizando ventilador mecánico como soporte respiratorio, según informó la Secretaría de Salud de Coahuila.

* En esta región lagunera, se cuenta con 118 ventiladores en distintos hospitales públicos y privados.