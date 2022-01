Se dispara solicitud de pruebas para detectar COVID-19 en Torreón

En este mes de enero se disparó la solicitud de pruebas para la detección del COVID-19 en el Laboratorio de Biología Molecular del municipio de Torreón. Antes de diciembre del año pasado, se recibían alrededor de 50 solicitudes diarias y ayer martes, el reporte fue de 890 solicitudes de personas que habían estado expuestas a una persona contagiada de COVID-19, incluso sin presentar síntomas.

Martha Irene Rangel Orona, responsable de muestras de COVID-19 en la región lagunera de Coahuila, aclaró que hay indicaciones muy claras por parte de la Secretaría de Salud del estado, por lo que hay casos en los que no se puede realizar la prueba de antígenos o de PCR.

La doctora recordó que las muestras se toman únicamente a aquellas personas con sintomatología, en tanto que quienes no presenten síntomas y hayan estado expuestos a contactos estrechos como familiares, se deben de aislar en sus domicilios por un periodo de diez días. En este último caso no es necesario realizarse la prueba y quienes no cumplan los criterios de contacto estrecho, no requieren aislamiento y tampoco la prueba. Por trabajo o por algún viaje, las pruebas deben adquirirse con costo.

"Un positivo en un domicilio quiere que les hagamos la prueba a todos. Le podemos hacer la prueba a todos si hubiera recurso, pero algunos nos van a salir negativos, se confían y salen a la calle pero pueden estar en periodo de incubación. Una persona que fue contacto directo dentro de un domicilio de un paciente positivo es potencialmente positivo y debe de aislarse diez días hasta evitar el riesgo, siempre y cuando sea un contacto interno domiciliario".

La epidemióloga exhortó a la población a hacer uso responsable del servicio gratuito de pruebas para la detección de COVID-19 y además, hizo un llamado para seguir atendiendo las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento social y evitar lugares concurridos.

PRUEBAS EN COAHUILA

En una semana se incrementó en Coahuila el número de pruebas rápidas de antígenos y de PCR para la detección del virus SARS-CoV-2. Esto coincidente con el repunte de contagios de COVID-19 que se registró en los primeros días de este mes de enero de 2022. En La Laguna, cientos de personas como Cristina acudieron a laboratorios públicos y privados para descartar o confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2. La joven de 28 años de edad, llevaba una semana con tos, fiebre, dolor de garganta, muscular y de articulaciones.

Primero, tomó algunos antibióticos de uso común, pero no tuvo mejoría, así que decidió realizarse una prueba de antígeno con un costo de 260 pesos y desafortunadamente dio positivo a COVID-19. No conforme, desembolsó otros 950 pesos por una prueba de PCR y el resultado fue el mismo. La joven cree que se contagió en una reunión de amigos, pues estuvieron conviviendo como parte del fin de año en un espacio cerrado y sin cubrebocas.

La Secretaría de Salud del estado informó que en Coahuila, del 3 al 10 de enero de 2021, las pruebas rápidas de detección de antígeno SARS-CoV-2 pasaron de las 145 mil 848 a las 155 mil 569. El aumento en una semana fue de 9 mil 721 pruebas.

Mientras las pruebas de PCR pasaron de las 558 mil 508 a las 562 mil 770; el incremento fue de 4 mil 262 pruebas.