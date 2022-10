Se despiden las Águilas del Apertura 2022 tras empatar con Toluca

Toluca amplió su delantera en el primer tiempo y se convirtió en el primer finalista del Apertura 2022, ante un América que rescató apenas un empate estéril de 1-1 como local y se despidió con las manos vacías de un certamen cuya fase regular había dominado.

El zaguero Jorge Torres Nilo puso al frente a los visitantes a los 29 minutos. El volante Alejandro Zendejas niveló a los 35 con un remate de cabeza.

Los Diablos Rojos se clasificaron a la final con un marcador global de 3-2.

"No es de cerrar bocas, soy un tipo tranquilo que no habla de más. Simplemente hicimos un gran trabajo, si retrocedo meses atrás éramos un desastre y el equipo no caminaba", dijo el entrenador Ignacio Ambriz. "Pero la vida cambia, pero no es decir que callamos bocas".

Toluca, uno de los equipos que más invirtió en fichajes en el receso de verano, buscará ponerle fin a una sequía de campeonatos que se remonta al torneo Bicentenario 2010.

(FOTO: EFE)

"El gran esfuerzo que ha hecho la directiva se vio reflejado, faltan dos partidos ante dos grandes equipos que están peleando el pase", añadió Ambriz. "El futbol da revanchas, Toluca tuvo confianza, creyó en el proyecto, me dieron tiempo y estamos peleando un campeonato".

Los Diablos Rojos extendieron a seis su racha de partidos sin derrotas. Cinco de esos duelos han sido triunfos.

Para el América, la derrota representa un duro revés. El equipo fue líder indiscutible en el torneo regular y lucía como gran favorito para conseguir su primer campeonato desde el Apertura 2018.

En lugar de eso, los dirigidos por Fernando Ortiz, sucumbieron en las semifinales por segundo torneo consecutivo y tendrán que esperar un certamen más para tratar de ponerle fin a su sequía.

ORTIZ, AVERGONZADO

"Dolido, avergonzado. Con la tranquilidad de los jugadores que han dejado la vida y el alma en el campo", dijo Ortiz. "Los logros que han conseguido es bien merecido, pero la liguilla es así, de nada sirve, para mí es un fracaso deportivo".

(FOTO: ARCHIVO)

América volvió a quedarse apeado de una final luego de ser líder. Lo mismo le ocurrió en el Apertura del año pasado cuando perdió en cuartos de final, dirigido por el argentino Santiago Solari.

Las Águilas llegaron a la serie ante Toluca con 13 victorias en 14 encuentros, incluyendo una paliza de 11-2 sobre Puebla. Pero nunca pudieron descifrar a una zaga de los Diablos Rojos que maniató a una ofensiva que marcó 49 goles antes de enfrentarlos.

"De no lograr campeonar el responsable soy yo al cien", dijo Ortiz, quien tiene un contrato vigente por un año. "Quiero seguir... pero es muy temprano para decir, tenemos el dolor de no tener el objetivo conseguido".

PEGAN PRIMERO

Los Diablos Rojos se adelantaron en una jugada de pelota detenida. Torres Nilo arribó en el área chica y con el pecho mandó el esférico al fondo del arco defendido por el portero Guillermo Ochoa.

(FOTO: ARCHIVO)

América empató en la misma primera mitad, cuando Zendejas recibió un centro por la izquierda y conectó un remate de cabeza que entró por el centro del arco del portero brasileño Tiago Volpi.

Las Águilas dominaron la posesión de la pelota en el segundo tiempo y parecía que le daban la vuelta al marcador en tiempo de reposición cuando Henry Martín definió de gran manera, pero el VAR anuló el tanto ya que el delantero estaba en fuera de lugar.

América siguió en busca del gol de la victoria, pero ya no tuvo ocasiones de peligro.