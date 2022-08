Se corre primera etapa del Rally Coahuila 1000

Un agobiante calor, fue el marco del primer día de competencia en la edición 2022 del Coahuila 1000-Desert Rally, que reúne a más de 400 vehículos que se aventuran en una travesía por el desierto de la entidad.

A temprana hora se dieron los banderazos de salida en los tres puntos establecidos por el comité organizador: Saltillo, Piedras Negras y Torreón, donde se vivió con gran entusiasmo el arranque de la competencia. Fue el Gobernador de Coahuila, el lagunero Miguel Riquelme, quien se encargó de dar el banderazo en Saltillo, aunque es un constante participante en el rally, en esta ocasión se limitó a dar la salida, para atender la contingencia de mineros atrapados y estar al pendiente de cualquier eventualidad.

En Piedras Negras, donde partió el contingente de competencia en cuanto a coches que disputan el rally cronometrado, la Secretaria de Turismo del Estado de Coahuila, Azucena Ramos, fue quien ondeó la bandera a cuadros, mientras que en Torreón, fue el titular de Comunicación e Imagen del Estado de Coahuila, Fernando Simón Gutiérrez, quien tuvo el honor de dar el banderazo. Este primer día fue apenas "una probadita" para los pilotos que pudieron experimentar al grado máximo el desierto coahuilense que hoy les espera en un nuevo reto.

RUMBO A LA META

En cuanto a la competencia del rally cronometrado, se tuvo una primera jornada accidentada en diversas categorías, los pilotos pusieron a prueba su pericia y el ahínco por llegar al check point en el menor tiempo posible. Los pilotos que cuentan con experiencia de la "Baja 1000" se llevaron sendas sorpresas en la ruta coahuilense y aunque siguen luciendo como los favoritos para llevarse los primeros lugares, hoy se augura un cierre muy reñido en la META establecida en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

Para hoy, desde las 11:00 horas estará abierta al público lagunero, una exhibición de vehículos 4 por 4 en el estacionamiento del Centro de Convenciones, donde la entrada es gratuita con la invitación a los aficionados para esperar la llegada de los pilotos. Tras el arribo de automóviles y motocicletas, se tendrá una grata convivencia con grupos musicales actuando en vivo, para culminar la velada con la rifa de un UTV, en la que participarán todos los pilotos participantes del rally y el paseo turístico.

NAME, POR LA GLORIA

El primer día de competencia fue un buen reto para el capitalino Francisco "Pancho" Name, quien sin embargo, salió avante del desafío al colocarse en pie de guerra por el cetro de su categoría, la 29, para vehículos Can - Am Turbo. Junto a su copiloto Armando Zapata, el experimentado "Pancho" Name se colocó en el Top 5 de su categoría tras el primer día de competencia, por lo que hoy buscará poner toda su experiencia en el volante para lograr su primer campeonato en el Coahuila 1000.

VICTORIAS

