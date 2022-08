Se corona Emiliano Aguilera en Torneo Anual de Tenis del Campestre Torreón

El regiomontano Emiliano Aguilera vino de atrás para adjudicarse la categoría Open Varonil, dentro del XLVIII Torneo Anual de Tenis del Campestre Torreón.

El de Nuevo León se sobrepuso a un complicado primer set, para derrotar al tapatío Eduardo Orozco, que tuvo problemas en su hombro derecho en la segunda parte del emocionante duelo.

Lo parciales para el oriundo de la Sultana del Norte, que además se llevó un atractivo cheque económico, fueron de 4-6, 6-2 y 6-3.

El duelo comenzó parejo y cuando el set inicial estaba 1-1 llegó el rompimiento de servicio por parte de Orozco, ante la desesperación y enojo de Aguilera, que volteaba a ver a la tribuna a su padre, pero no lograba tranquilizarse.

Fue así que el jalisciense aprovechó la situación para ganar su servicio y volverlo a romper, adelantándose 5-1, ya que conservó el suyo.

Pero Aguilera comenzó a dar muestra de su calidad. Ganó su servicio y luego rompió el de su rival, para acercarse 4-5, al mantener el suyo ante los aplausos de los asistentes.

Orozco sirvió para el set y de manera contundente ganó ese juego con varios saques as, sin darle esperanza al neoleonés.

Para el segundo set, cada uno hizo válidos sus saques, para que se pusiera 2-2 el parcial. Orozco cambió de raqueta, mientras que Aguilera de playera. Emiliano ganó su saque y luego lo rompió con apuros, a pesar de tener en cero a su rival, que se recuperó para empatarlo 40-40, aunque el futuro monarca, obtuvo la ventaja y finalmente quebró para irse arriba 4-2.

Con su poderosa derecha, no dio oportunidad a su adversario para ganar el set 6-2 e igualar las acciones.

RETRASO

El tercer set tardó al menos 20 minutos en reanudarse. Orozco presentó un dolor en su articulación superior derecha y mientras era atendido, con spray, pomada y un parche, además de realizar una serie de movimientos, Aguilera aprovechó para hidratarse e incluso irse al sanitario.

Con muchas complicaciones, el tapatío volvió a la cancha, con el rictus de dolor en su rostro. Aguilera despachó rápidamente el primer juego.

En el segundo, Emiliano rompió el servicio y luego ganó el suyo para irse rápidamente arriba 3-0. Orozco reaccionó y conservó su saque, aunque se molestó al considerar una mala marcación por parte del árbitro.

Eso facilitó todavía más a Aguilera para irse 4-1, aunque el de la Perla Tapatía defendió su servicio, pero de manera irremediable, el regio ganó el set y la batalla final con un parcial de 6-3.

Los tenistas fueron premiados por el comité organizador, que también reconoció la labor del árbitro general, Porfirio Godoy Jaime y de Andrea Martínez, como directora de este torneo, que se lleva de manera simultánea con el resto de más categorías.

REACCIONES

"Estoy muy contento, cuando me enteré del torneo acepté venir, cuando era chico veía grandes partidos y me propuse algún día jugarlo y ganarlo, parecía que no lo haría.... la verdad estuvo duro el juego, pero me tranquilicé. Quiero regresar el próximo año para volverlo a ganar", mencionó Aguilera.

Por otro lado, agradeció el apoyo de los organizadores, ya que siempre estuvieron al pendiente de su persona y familia.

Respecto a Orozco, que fue atendido rápidamente tras el encuentro, por lo que fue casi premiado al final de la rifa de regalos que se realizó entre los participantes, también agradeció a patrocinadores y organizadores.

"Quiero felicitar a Emiliano que jugó un gran partido, pero espero estar el próximo año aquí. Muchas gracias".

Los asistentes, en su mayoría tenistas participantes en el Anual, acompañados algunos de familiares, disfrutaron de una taquiza y las notas musicales de Iván Black, que engalanó el evento.

DÍAS

de intensos duelos en la categoría Open Varonil se vivieron en el Campestre Torreón.