Se confirmaron las primeras bajas de Santos Laguna de cara al Clausura 2023

Tras un periodo vacacional de 37 días, los Guerreros del Santos Laguna reportaron ayer a Territorio Santos Modelo para iniciar su etapa de pretemporada, rumbo al torneo Clausura 2023, cuyo inicio para el equipo albiverde está pactado para el próximo 8 de enero, recibiendo a los Tigres de Nuevo León.

PRUEBAS FÍSICAS

Durante los primeros tres días de pretemporada, los futbolistas albiverdes aprovecharán la estructura e infraestructura del área de Ciencias Aplicadas al Deporte con las que cuenta TSM para realizar las pruebas físicas correspondientes. Se realizarán pruebas antropométricas (medir la composición corporal y el estado de forma) , de tensiomiografía (evalúan el tono muscular y el balance entre estructuras, cadenas musculares y extremidades), VALD (enfocadas en medir los niveles de fuerza), pruebas kinésicas (para medir la estabilidad, movilidad, flexibilidad y coordinación), Neurociencias (identificar el perfil dominante y trabajar en la toma de decisión del futbolista) y YoYo test (miden el consumo máximo de oxígeno).

Hoy se realizará la segunda sesión de pretemporada matutina en TSM, donde se espera nuevamente a elementos como el capitán Carlos Acevedo, además de Hugo Isaac Rodríguez, Javier Correa, así como numerosos elementos juveniles. Se confirmaron ya las primeras bajas del equipo rumbo al próximo torneo, entre las que se destaca el uruguayo Franco Pizzichillo, quien poco pudo hacer durante su periplo como Guerrero y ya no entra en planes del equipo, así como Leo Suárez, cuya cesión terminó, además de Jonathan Díaz y el lateral David Andrade.

HABLÓ FENTANES

Eduardo Fentanes, director técnico del conjunto santista, atendió a los medios de comunicación en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, donde habló de diferentes temas, incluyendo la preparación del equipo y objetivos: "Los primeros tres días serán de evaluaciones físicas, respetando el protocolo que suele llevar el club. Para viernes y sábado realizaremos actividades en cancha con miras a una reactivación, luego de estas semanas de inactividad, y ya a partir del lunes nos enfocaremos en trabajos dirigidos, alternando sesiones sencillas y dobles para prepararnos. A final de cuentas, tendremos una semana más con respecto a la pretemporada anterior y por lo menos uno o dos partidos más", adelantó.

Tras lograr colocarse en el tercer lugar general durante el torneo anterior, aunque quedaron eliminados en cuartos de final, los Guerreros de Fentanes dejaron en claro que cuentan con un plantel competitivo, lo cual aspiran a ratificar en el Clausura 2023: "Lo sucedido en el torneo anterior coloca al club en los lugares en lo que debe estar, buscaremos sostenernos. Como una exigencia personal y de todos los jugadores, buscaremos mejorar, entendiendo que cada torneo es diferente. La colocación final en tabla no solo depende de nosotros, lo que sí depende es mostrar esta identidad, aspirando a mantenernos fuertes de local, con la ambición que despertaremos en cada jugador de mejorar", dijo Fentanes.

"La propuesta es similar a la que se presentó el torneo anterior, es decir, mantener un estilo muy claro en la línea que se busca en el club. No nos referenciamos en cuanto puntos porque es limitar, aspiramos a mantener lo mostrado en cuanto a estilo y propuesta. Terminó siendo un buen torneo el Apertura 22, correspondiendo a lo que debe de ser Santos, entonces aspiramos a mantener la identidad y el estilo", añadió el entrenador albiverde.

SANTIAGO MUÑÓZ

Cuestionado sobre las posibilidades de que el delantero Santiago Muñoz regrese a Santos Laguna para enrolarse en las filas del equipo albiverde luego de su periplo con el Newcastle de Inglaterra, Fentanes advirtió: "Lo de Santi es un tema que no tengo del todo claro, él termina su vínculo (con el Newcastle United) en diciembre. Tiene distintos caminos que puede tomar, al final es un jugador que conozco bien, de todo el proceso. Habrá que ver que sucede, pero la realidad es que no está nada claro sobre qué pueda suceder con él. Tenemos la ventaja de ya conocerle y habrá que esperar qué sucede cuando finalice su vínculo, que es hasta diciembre... es una posibilidad que está ahí, pero no hay nada más definido", sentenció.