Se compromete Marina Vitela con el Sector Salud a formalizaciones y mejores condiciones

“El compromiso con el sector salud es brindarles mejores condiciones laborales, reestructurar el personal médico, la formalización del personal de contrato, alcanzar sueldos más altos y renovar la red hospitalaria”, afirmó la candidata al gobierno del estado de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Marina Vitela, en el encuentro que sostuvo con trabajadores del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud.

Al asegurar que no se tocará ni un solo peso de los recursos públicos para ningún tema que no tenga que ver con el bienestar de la sociedad, Vitela Rodríguez señaló que “no se puede transformar un estado sin tomar en cuenta al sector salud, por eso vamos a combatir la corrupción, no es posible que funcionarios sigan robando y ese dinero no se ocupe en programas y obras en beneficio de la sociedad”.

Ante personal médico, de enfermería y administrativos de los diferentes centros de salud representados por Esteban Montoya, Lázaro Barragán, Laura Cecilia Freyre y la presencia del candidato a la presidencia municipal de Durango, Gonzalo Yáñez, la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 dijo que el objetivo es garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones, con educación y servicios de salud, para una vida sana y feliz, con cultura, deporte, una economía fuerte, infraestructura carretera, inversiones extranjeras, y un proyecto social que lleve a Durango a la transformación.

En dicho encuentro, la enfermera Margarita Arreola solicitó a la candidata, a nombre del gremio al que pertenece, que les apoye, ya que el 80 por ciento son mujeres y reciben sueldos muy bajos, por ello, “como conocedora de esta profesión, le pedimos que nos apoye; estamos seguros que el próximo 5 junio va ser nuestra próxima gobernadora, porque el gremio de la salud está con usted”; mientras que el químico Jesús López destacó que “reconocemos su capacidad, es una mujer incansable y queremos ser parte del proyecto del cambio verdadero; vamos a trabajar para sacar adelante a nuestro estado y estamos seguros que la transformación ha iniciado con Marina”

Tras las muestras de apoyo y solicitudes, la abanderada de la cuarta transformación señaló que, junto a Gonzalo Yáñez, se apoyará al gremio que tanto aporta la sociedad, porque “el sector salud no se raja, con recurso o sin recurso, han sido el ejército que ha logrado que muchos estemos aquí, por eso daremos todas las condiciones para que realicen su trabajo de una manera digna y bien remunerada, acabando con la corrupción”, por lo que los trabajadores del sector público y privado de la salud coincidieron en que son una gran familia que trabaja por un bien común y en Durango se requieren gobernantes que impulsen el bienestar de las familias con empleos, salud, educación y una política humanitaria, como la que propone Marina Vitela.