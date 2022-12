Se burlan en redes de hombre que compró videojuegos para revenderlos

Un usuario de redes sociales exhibió a un hombre que compró 5 videojuegos de Overwatch con descuento para revenderlos, sin darse cuenta de que ahora es completamente gratis.

Por medio de Twitter, el usuario @AKN4710 compartió un video donde se ve a una persona explicar que compró 5 videojuegos con descuento de 19 euros (398 pesos) estando a 40 (839 pesos) para poder revenderlos a 45 euros (945 pesos).

Sin embargo, el mismo usuario le comentó en su video, revelando que la secuela del juego ahora es completamente gratis.

"Amigo, el Overwatch 2 ahora es gratis", se lee en el comentario del video, seguido por la respuesta del hombre quién no sabía de qué le estaba hablando, por lo que le explicó:

"Puedes descargarlo completamente gratis, Overwatch paso a ser Overwatch 2 y lo hicieron gratis", detalló.

Usuarios reaccionan

Ante este hecho, usuarios de la red social bromearon al respecto:

"He visto el vídeo 300 veces ya y siempre me da risa cuando lo veo de nuevo", "Me encantan los finales felices", "Genios de la economía", "Mentalidad de tiburón", son algunos comentarios de internautas.