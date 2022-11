Se burlan de fan por disfrazarse de 'Ludovico', pero 'Junior' le hace el día en convención

Recientemente en redes sociales se hizo viral la experiencia de una fan que conoció al actor mexicano Luis Manuel Ávila, conocido por darle vida a 'Junior' en La Familia P. Luche y más recientemente prestarle su voz al personaje de 'Gohan' en la nueva película de Dragon Ball Super.

El fin de semana se realizó el evento 'La Conve' en la ciudad de Monterrey, Nuevo, León, donde Ávila asistió como invitado, enfocado principalmente por su participación en la cinta de los 'Guerreros Z', sin embargo, hubo algunos fans que lo buscaron por su entrañable personaje de la serie de televisión mexicana.

A través de un grupo en Facebook, una usuaria identificada como Dey Puppington, dijo que al evento asistió vestida como el personaje de 'Ludovico P. Luche' para tomarse una foto con 'Junior' y hacer una escena clásica del programa.

Sin embargo, los ánimos de la joven decayeron cuando personas en la fila de autógrafos comenzaron a criticar su disfraz de 'Ludovico', lo cual la desanimó un poco, pensando que el actor se molestaría con ella por no llevar algo relacionado a Dragon Ball como la mayoría de los fans.

"Yo tenía planeado llegar actuando como Ludovico para ver su reacción, pero esa mala experiencia previa con la persona que se burló de mí y que me hizo sentir tantas miradas encima, hizo que casi llorara y para cuando me tocó pasar, ya no me salía la voz (de verdad no fue algo simple, esa persona actuó muy groseramente hacia mí) y estaba súper nerviosa porque me habían metido ese miedo. Pensé, '¿qué tal si sí se lo toma como falta de respeto?'", señaló Dey en su publicación.

Pero, para su sorpresa, la reacción del actor mexicano fue todo lo contrario, pues la recibió con los brazos abiertos gritando: "¡Y llegó mi papá! ¡Ya me voy, ya vino mi papá por mí!".

Ávila se tomó la foto con la fan y además le regaló dos autógrafos en la corbata de peluche que llevaba la joven.

Luego nos tomamos la foto y yo toda mensa y súper emocionada y él re lindo posó así, señalando mi "cosplay". Le pedí abrazarlo y ya ahí sí se me salieron las lágrimas pero porque la forma tan linda en la que me había tratado se acababa de llevar de golpe la tristeza que me habían hecho sentir minutos antes. Entonces le dije "TEQUIERO MUCHO JUNIOR P.LUCHE", y él me respondió: "Ay Bibi, ¿por qué no eres una niña normal?".

La experiencia de la fan con el actor ha superado las 11 mil reacciones en Facebook, además de traer varios halagos por el actuar de Ávila.