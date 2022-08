Se apoyará a voluntarios que salvaron a bebés de Guardería ABC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se reivindicará y se apoyará a los voluntarios que, de manera desinteresada, ayudaron a rescatar a bebés y menores, de entre 5 meses y 5 años, en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora y donde fallecieron 49 menores y 106 resultaron heridos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador anunció que hablará sobre el tema con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

TAMBIÉN LEE ¿Qué fue lo que pasó en el caso del incendio de la Guardería ABC?

Zaldívar recordó que hubo 'una operación desde el Estado' para proteger a la familia de la entonces primera dama

"Estoy de acuerdo contigo, nada más vamos viéndolo y nos ayudas para hacer las historias y yo hablo con Alejandro Encinas, y se les reivindica, se les reconoce, por lo que hicieron y les ayudamos", anunció en Palacio Nacional.

En febrero pasado, en una conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que "es evidente" que hay impunidad en este caso y se protege a los que tienen influencias, por lo que llamó a no cerrar el expediente y castigar a los responsables de este incendio.

"Que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto, y ojalá nunca más vuelva a repetirse, la no repetición es importante, y desde luego pues que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia", expresó.