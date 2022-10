Se acaban recursos para préstamos por Pensión en Durango

Desde la noche del martes se empezaron a hacer largas filas al exterior de la Dirección de Pensiones del Estado por parte de personas con trámites pendientes, principalmente solicitudes de préstamos por la difícil situación económica en la entidad.

Ante la alta demanda de solicitantes, el recurso que se tenía disponible para cuatro semanas se agotó en unas horas por lo que se les empezaron a dar fichas para cuando se disponga de más dinero.

Afectados cuestionaron por qué la falta de recursos en esta dependencia si como trabajadores se les siguen descontando puntualmente sus aportaciones y demandaron mayor transparencia y agilidad ya que la situación económica de los trabajadores es difícil y requieren del financiamiento.

"¿A dónde se van todas esas quincenas?, se siguen descontando normal y el dinero donde queda, Pensiones nunca se había quedado sin dinero. No hay dinero, no hay préstamos, está todo en banca rota", comentó Carmen, trabajadora que se encontraba en la fila. Y explicó que ya tiene tiempo intentando acceder a un crédito y les dicen que no hay.

Por su parte, auxiliares administrativos del Sistema de Gestión de Pensiones, les informaron a las personas en la fila que se les daría un turno para que, cuando haya más recurso, les avisen.

"Se repartieron el día de hoy 200 turnos, se están haciendo ahorita otros 200 números para citas para mañana y pasado, hasta aquí es la fila que se va a atender hasta el viernes".

Y atribuyeron las largas filas a la alta demanda y falta de recursos, ya que más de 800 personas están demandando préstamos.

"Esto se generó por todo el tiempo que tuvimos sin otorgar que fue aproximadamente de un mes, la gente se estuvo acumulando, aunado a que no nos autorizaban a la gente de confianza todavía para poderles otorgar, entonces la demanda creció".