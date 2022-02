Sapal, sin informe de cuentas al Congreso

El Ayuntamiento de Lerdo nunca integra un informe en la Cuenta Pública anual que presenta al Congreso del Estado, de los estados financieros de ingresos y egresos de los recursos públicos que maneja y ejerce el Sapal y que representa más de 477 millones de pesos, del 2016 al 2020.

Año con año, la Comisión de Hacienda del Congreso de Durango emite la misma recomendación, sin que sea atendida por la administración municipal y que es la siguiente:

"Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos Organismos presentan en forma periódica ante la citada Entidad, por lo que concluimos que su inclusión en el Informe de Resultados, que sirve de base para este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos", cita el Informe de Resultados de la revisión de las cuentas públicas año con año.

De hecho, en la cuenta pública del municipio de Lerdo, del año 2020, que fue rechazada por la Comisión de Hacienda y que es la mas reciente auditada, el tema de los recursos de los organismos descentralizados, fue una de las observaciones que realizó la Comisión de Hacienda, puesto que, aunque el Sapal es un organismo público descentralizado, en realidad forma parte de la Administración Pública Municipal, pero no rinde cuentas a través del informe dirigido al Congreso.

Para la cuenta pública del 2020, la Comisión de Hacienda determinó que si un municipio excede del 5% de observaciones sobre sus ingresos, no serán aprobados por la Comisión, sin embargo, también se tomó en consideración que si dicho municipio, dentro del ramo de Tesorería tiene observaciones muy altas, como en los rubros de falta de documentación justificativa y comprobatoria, así como en el ramo de en Obra Pública que haya sido pagada y no ejecutada, aún y cuando no exceda el monto del 5%, el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, no será aprobada.

De igual manera, si el municipio tiene observaciones por parte de la Entidad de Auditoría Superior en los organismos descentralizados, si se consideran montos altos, no serán aprobadas, aun y cuando no alcancen un monto del 5% de observaciones sobre sus ingresos. En el caso de Lerdo no hay observaciones, porque ni siquiera se presentan los informes correspondientes de forma conjunta con la Cuenta Pública del municipio.

En lo general y sin contar el manejo de recursos en el Sapal, la Comisión de Hacienda rechazó la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Lerdo del 2020, por observaciones que representan 24.2 millones de pesos, pero sin haber hecho una revisión de los estados financieros de organismos descentralizados como el Sapal, porque no los presentan en el mismo informe.

El dinero que maneja el Sapal

Recursos que ha manejado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo (Sapal) de 2016 a 2020 (el gasto del 2021 está siendo revisado).

* En 2016 ejerció 102 millones 841 mil 201 pesos.

* En 2017 ejerció 112 millones 795 mil 114 pesos.

* En 2018 ejerció 106 millones 487 mil 675 pesos.

* En 2019 ejerció 86 millones 709 mil 512 pesos.

* En 2020 ejerció 68 millones 444 mil 550 pesos.