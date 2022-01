Sapal, en la mira por aguas negras

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) podría sancionar al municipio de Lerdo por verter aguas negras en los canales de riego y con ello generar un foco de infección para cientos de habitantes de 10 a 12 colonias cercanas. La oficina regional, llama a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que se aplique la ley para evitar el mal uso de los canales por parte de la autoridad municipal.

Jesús Rentería Maldonado, titular de la Coprised en la región Laguna, informó que tras realizar un recorrido por el canal de riego Tlahualilo en Lerdo, se constató que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), realiza descargas de aguas negras en donde incluso se instaló una válvula pese a que los canales no fueron diseñados para dichas acciones.

El funcionario estatal, dijo que el problema se genera desde la represa San Fernando y continúa por varios kilómetros sobre el canal Santa-Rosa- Tlahualilo, representando un riesgo para más de 10 colonias cercanas.

Vecinos de dicho sector aseguran que el problema data de hace más de 15 años, en donde ninguna autoridad municipal ha dado solución, "mejor invierten en tonteras", dijeron molestos algunos vecinos de la colonia Francisco Villa.

"Nos han dicho que los vecinos vandalizan lo que corrige Sapal, pero independientemente de eso, viene la temporada de calor… entonces son muchos metros, creo que kilómetros por los que corren aguas negras por este canal, entonces independientemente si se vandalice o no, hay que buscar a las instancias para que se aplique la ley, y que las aguas negras no estén cayendo en el canal Tlahualilo, con el consecuente riesgo a la salud para los habitantes de las colonias aledañas", dijo Rentería Maldonado.

CASOS DE CÓLERA

Tan solo el año pasado recordó, en dicho sector de ciudad Lerdo se detectaron dos casos de cólera, por lo que considera urgente dar solución a dicha situación.

"No queremos que se llegue a eso, porque los dos casos afortunadamente fueron de la cepa no toxigénica, pero independientemente, ahorita lo que son los virus, bacterias, todos estos mutan de un momento a otro y no queremos poner en riesgo a la población", insistió el titular de Coprised en la región.

Rentería explicó que únicamente se le ha pedido a la autoridad municipal corregir el problema, "hasta la fecha no hemos tenido respuesta de que se haya corregido, entonces va a seguir el proceso por parte de nosotros para que se corrija todo esto, y evitar riesgo a la población", dijo el funcionario, quien mencionó que en caso de no dar respuesta, se podría aplicar una sanción, la cual no detalló la cantidad.

El funcionario, comentó también, que los canales siguen siendo utilizados como grandes contenedores de basura, lo que agrava aún más la problemática para los propios vecinos.

"Que aplique la ley para que no sea un depósito de basura estos canales, porque ya pronto iniciará la temporada de riego, entonces, va otra vez la basura a circular y llegará a las tierras de cultivo", insistió.

Depósitos de desechos

Denuncia:

* Sapal sigue vertiendo aguas negras en los canales de riego.

* En el sector afectado, en el 2021 se detectaron dos casos de cólera.

* Llaman a la Conagua a que se aplique la ley para que los canales no sean utilizados como depósitos de toda clase de desechos.

* La Coprised podría sancionar al Ayuntamiento de Lerdo.