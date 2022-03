Sapal 'castiga' a viuda por exigir servicios

Doña Rebeca Villegas Rivas, de 85 años de edad, viuda de Nahul, nunca pensó que el poner una lona en su domicilio quejándose por las fallas en servicios, que la Constitución establece que el Ayuntamiento debería proporcionar a sus ciudadanos, como son el agua y el alumbrado, traería consecuencias como una multa del Sapal, que equivale a 22 mil 192 pesos por una "falsa" toma clandestina que además no se comprobó que alimente a su vivienda.

"Es una injusticia que me hayan venido a levantar este falso tan grande porque, no por nada, pero soy una persona respetable. Estoy a la orden de mis pagos con Sapal y el Predial, porque como ciudadanos tenemos obligaciones", dijo Rebeca, quien está muy desconcertada por la actuación de las autoridades.

Después de que se viralizara la lona que colocó en el segundo piso de su casa, quejándose directamente con el alcalde de las deficiencias del agua y del alumbrado, fue que personal de Alumbrado Público resolvió por fin la queja presentada desde el año pasado.

TAMBIÉN LEE 'Ni agua ni alumbrado en este sector', acusa familia del Centro de Lerdo

Colocaron una lona en protesta por la falta de servicios

En el caso del agua, la respuesta fue inmediata, pero no llegó el personal del Sapal solo, sino acompañado de patrullas, un hombre con un rifle, y también iba el alcalde Homero Martínez en esta diligencia. Rebeca estaba contenta, porque pensó que ahora sí Sapal atendería su problema.

"Vinieron y fueron muy amables incluso, nunca me dijeron 'oiga usted tiene una toma clandestina' ni nada, imagínese, ¿a poco si yo supiera que tengo una toma clandestina me hubiera quejado y hubiera puesto una lona grandísima? Yo me enteré que estaban diciendo eso de mí. lo de la toma clandestina, por los videos que pusieron ahi en las redes sociales", mencionó la mujer.

Ella recuerda que mencionó al alcalde que retiraría la manta cuando se resolviera el problema del agua durante su visita: "Y él me dijo, pues déjela", recuerda. Luego de eso, la lona fue robada del segundo piso.

La mujer mostró a El Siglo de Torreón que tiene baja presión, que tiene sus recibos de agua pagados, que el personal de Sapal ni siquiera rompió el pavimento de su casa para hallar la supuesta toma clandestina, que es una manguera negra que corre a lo largo por esa calle y que además no comprobaron una conexión hacia el interior de la casa. El personal del Sapal fue tan eficiente que, sin romper la banqueta, adivinaron que dentro del cajete de un árbol estaba esa manguera.

"Salía un chorro impresionante de agua, yo no tengo esa presión en mi casa y ellos lo saben, porque entraron y vieron todo", mencionó la afectada, quien además declaró que el propio personal del Sapal de base, los que traen pico y pala, le comentaron que eso no era una toma clandestina y que era común que las casas tuvieran esas mangueras.

"Yo pienso que lo que hicieron los de Sapal fue por quedar bien con el presidente. Así lo veo. Yo no conozco los íntimos pensamientos que ellos hayan tenido, pero creo que ellos querían quedar bien con él. Al director del Sapal (Julio Casas Campos), le diría que está haciendo un papel pésimo".

VER MÁS Hidroarsencismo afecta la salud pública, advierte Centro de Investigación

Estima de 250 mil a 400 mil afectados por esta cuestión

Y es que teniendo ella su contrato, el personal del Sapal sin mayor explicación le dijeron que le harían otro, que le pondrían otro medidor y que además ya tendría agua, pero nunca le dijeron de viva voz que la justificación para hacer eso sería acusarla de tener una toma clandestina.

"Me duele muchísimo que se valgan de artimañas, de dobleces, de mentiras. El Señor (Dios) castiga todo eso... Involucré en la manta al presidente porque los del Sapal no hecho nada", comenta la mujer, quien desde junio del año pasado se había quejado formalmente del alumbrado y lleva meses, igual que todos los vecinos, con baja presión de agua.

Doña Rebeca, recibió el 3 de marzo del Sapal una notificación de una multa equivalente a 5 años de cobro de servicio por el uso de agua potable más 100 UMA's por la supuesta toma.

"Yo les pediría a las autoridades que trabajen como deben de trabajar, no tendría uno por qué quejarse. Deben respetar a la ciudadanía y más ellos que tienen esos puestos que se los dio la misma gente", acotó.