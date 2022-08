Santos quiere repetir contra León la eficiencia que se tuvo con Cruz Azul en el Corona

Luego de una jornada de entrenamiento regenerativo, los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer con su preparación rumbo al duelo de mañana, con una práctica de mayor intensidad en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

El conjunto albiverde sostuvo un entrenamiento matutino bajo las órdenes de Eduardo Fentanes, quien basó la práctica en trabajo de circulación de balón, definición en el arco y terminaron con técnica individual, mediante el tenis - balón. Para esta mañana, los jugadores regresarán a su cuartel general para hacer una última práctica, más relejada, sabiendo que las cargas de trabajo deben ser muy bien medidas, debido a la intensa y continua actividad que le espera al equipo durante los próximos días.

GORRIARÁN ESTÁ CONFORME

Posterior al entrenamiento de este martes, el volante uruguayo, Fernando Gorriarán, atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que expresó: "Creo que se ha visto un cambio en los últimos partidos, la intención de jugar, de tener un poco más el balón, de ser un poco más verticales a la hora de tener la paciencia y atacar en el momento justo. El equipo está muy bien, nos adaptamos muy bien a la idea, también los compañeros que llegaron a principio de torneo llegaron a sumar, hoy nos estamos entendiendo muy bien entre todos. Ojalá que siga así el rendimiento del equipo porque como jugamos el domingo, vamos a ganar más de lo que vamos a perder".

(FOTO: ESPECIAL)

El charrúa aceptó que la falta de contundencia le ha cobrado la factura a Santos y es por ello que no han podido obtener más puntos en este certamen, sobre todo, como visitantes: "Creo que tuvimos varias chances el domingo en el Volcán, no supimos quizás concretar, no tener esa eficacia, pero también hay que darle virtud al rival que el arquero sacó grandes pelotas, ellos también se supieron defender en su momento. No pudimos encontrar esos espacios quizás en el área que en otro momento sí, pero debemos intentar generar esa eficacia el jueves para concretar las chances que tengamos".

"La verdad es que es difícil mantener al rival en cero, los rivales también juegan, tienen grandes jugadores. Veníamos de dos grandes partidos con la valla en cero, quizás ajustar esos detalles. No creo que haya sido conformismo porque creo que hicimos un gran partido en todas las líneas. Sí fueron quizás dos jugadas específicas, dos detalles que se pueden mejorar y a preparar para el partido del jueves", agregó "Gorri".

SIN EXCESO DE CONFIANZA

De cara a recibir a León, que viene de dos derrotas consecutivas, Gorriarán no cae en excesos de confianza y reconoce a los Esmeraldas como un equipo de calidad: "La verdad es que son grandes jugadores, tienen un gran equipo, un gran plantel, no están pasando por un gran momento, pero debemos tener cuidado. Sabemos que en cualquier momento ellos pueden dar un gran juego y tienen grandes virtudes. Entonces estar preparados, hacer nuestro partido y obviamente tratar de contrarrestar sus virtudes y aprovechar las nuestras", expuso.

Cuestionado sobre lo que Santos debe mejorar de cara al duelo ante el equipo de Guanajuato, Gorriarán expresó: "Creo de lo que venimos hablando, el tema de la eficacia, de la contundencia a las situaciones que tengamos. Contra Cruz Azul fuimos muy eficaces, muy directos, concretamos casi todas las chances que tuvimos, creo que fue lo que nos faltó el fin de semana y es lo que tenemos que mejorar, no solo los delanteros, sino todo el equipo, cada situación que tengamos, la tenemos que definir como si fuese la última. A lo largo del torneo eso nos va a dar muchos puntos y obviamente que a medida que pasen los partidos, nos va a sumar para seguir escalando en la tabla de posiciones".

"Todos los puntos son muy importantes, nosotros tenemos la obligación de sumar de a tres cada partido. Pensar en el juego del jueves en sumar de a tres, después se vendrá el partido del domingo que también vamos a ir a ganarlo. El plantel está mentalizado en ir partido a partido, hoy nos toca pensar en el partido del León y luego en el de Pumas, el equipo está muy bien y con los objetivos claros", remató.