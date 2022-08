Santos Laguna vs Cruz Azul: partido de la J7 del Apertura 2022

Cruz Azul viene de ganarle sufridamente al Necaxa, en un juego donde se comenzó a vivir sin Santiago Giménez, y a subsistir con Iván Morales y Gonzalo Carneiro. Se pasó la prueba, pero de panzazo; más para reafirmar que el triunfo no fue un espejismo, se debe de meter al Corona, donde es difícil salir avante.

Cruz Azul tiene ocho años, seis juegos, sin poder ganar en torneo regular al cuadro de La Laguna. La última victoria cementera dentro del torneo de liga fue el 23 de octubre de 2015, dentro del torneo de Apertura. En ese tiempo, en ese partido, Bryan Ravello pudo adelante a los Guerreros, mientras que Lucas Silva y Jorge Benítez, le dieron el triunfo a los capitalinos.

En el Santos las cosas no están muy bien que digamos. Sí, vienen de ganar, por la mínima diferencia, a su primero-hermano, el Atlas de Guadalajara, pero eso no los tiene del todo tranquilos.

En la defensa central, no estará Matheus Doria, quien se ha resentido de algunas dolencias musculares. Será el segundo partido en el que el brasileño no será tomado en cuenta y aunque la pareja de Hugo Rodríguez y Félix Torres respondió el partido pasado, el no tener presente al líder de la zaga siempre será motivo de alerta en todos los niveles.

Cruz Azul y Santos Laguna llegan muy parejos a este juego. La Máquina se encuentra en el décimo lugar general, con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas; Santos se encuentra un escalón abajo, con un punto menos, tiene siete unidades pero con un partido menos.

