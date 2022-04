Santos Laguna tienen la confianza por los cielos

Con el ánimo por los cielos, luego de lograr una contundente victoria el pasado fin de semana, los Guerreros del Santos Laguna ya preparan su siguiente compromiso, enfocados en mantenerse por la senda victoriosa.

El plantel albiverde realizó ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde preparan su visita a los Rayados del Monterrey, en uno de esos partidos que los aficionados santistas esperan desde que se da a conocer el calendario de juegos. Para hoy, el equipo tiene preparada una nueva práctica matutina, en la que ya comenzarán a establecer la táctica a utilizar en contra de los regiomontanos, quienes al igual que Santos, realizaron un temprano cambio de entrenador para obtener mejores resultados.

RECUPERAN CONFIANZA

Matheus Dória atendió ayer a los representantes de los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa remota, en la que aseguró que el equipo ha recuperado su buen estado de ánimo, gracias a los resultados positivos: "Cuando no consigues los resultados positivos es complicado, porque genera un chin... de desconfianza. Uno empieza a desconfiar de su potencial. Pero el ganar es un salto a la confianza de todos los jugadores. El apoyo de todos y jugar de forma sencilla, jugar de manera directa, que es lo que sabemos hacer. Volvimos a lo de antes con el apoyo de nuestro cuerpo técnico. Pudimos salir de los últimos lugares de la tabla y apuntalarnos a los puesto de liguilla", señaló.

"Esa cara es de cada jugador. De recuperar cada jugada, la entrega. Jugar con esa intensidad, es parte de nuestro ADN que habíamos perdido en determinado momento. Es importante saber que no podemos aflojar. hemos podido recuperar eso y sacar buenos resultados", agregó el amazónico, quien fue seleccionado en el "11 Ideal" de la Liga MX durante la jornada anterior, en base a su buen rendimiento.

FENTANES NOS ENTENDIÓ

Cuestionado sobre el rendimiento del equipo bajo el mando de Eduardo Fentanes, Dória no ocultó que con Pedro Caixinha el equipo estaba muy pasivo y eso les impidió obtener mejores resultados: "Obviamente el estilo de juego de presión alta no lo inventó Almada. En todo el mundo, los equipos juegan presionando. Es algo de intensidad, de presionar, durante mucho tiempo hacíamos esto, así como lo hacía el Barcelona de Ronaldinho y demás. En un juego más pensado, asociativo, más calmado y demás, no nos fue bien, porque no tenemos las características. Tener ese planteamiento de juego no es el nuestro, el nuestro es la intensidad, es meterse de cabeza y demás. El míster entendió que así jugamos mejor. La confianza regresó por medio de los resultados y así vamos a seguir".

En cuanto al partido ante los Rayados, el capitán santista comentó: "Sabemos la rivalidad, es un clásico para nosotros. Monterrey tiene menos juegos, juega ahora a media semana. Debemos sumar, venimos de buenos resultados y debemos tomar confianza. Buscamos los 3 puntos, que es lo importante".