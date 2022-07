Santos Laguna 'se desmantela'; suma cuatro bajas con el torneo ya comenzado

Los Guerreros del Santos Laguna sorprendieron ayer con el anuncio de la transferencia temporal del canterano Jordan Carrillo al Sporting de Gijón de la Segunda División española, propiedad también del Grupo Orlegi.

"Es un muchacho que llegó con nosotros desde los 14 años, tuvo paso por todas las categorías representativas del club, y hoy se encuentra en el primer equipo. Es nuestra gran joya, nuestro gran estandarte de las fuerzas básicas", dijo Dante Elizalde, presidente de los Guerreros, mediante un "live" que realizó en conjunto con David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón.

"Tú eres el ejemplo de las oportunidades que se van a abrir para todos aquellos que demuestren talento, y que puedan demostrar en Europa y Norteamérica el valor del futbol", dijo el directivo español.

Acerca de esta oportunidad, la primera en el balompié extranjero, Carrillo comentó: "Me siento muy contento, muy alegre. Era lo que siempre había querido. En algún momento comenté con mis papás que iba a llegar a Europa, ahora, gracias a Dios, se me está dando".

Sobre el desarrollo que le permitió la institución santista, el mediocampista compartió: "Agradecerles a todos en Santos, por todo lo que me dieron, por lo que me apoyaron, por los consejos, por cada día querer sacar la mejor versión de mí, por los regaños también; todo fue para bien. No me queda más que agradecerles y decirles que me los llevo a todos en mi corazón. La institución me ha ayudado en todos los aspectos, a mejorar mis cualidades, habilidades y como persona, cada día buscando ser mejor ser humano".

SE 'DESMANTELAN'

Con Carrillo, ya son cuatro las bajas de los Guerreros con el torneo ya comenzado, ya que Brian Lozano regresó a su país para jugar con el Peñarol, Alberto Ocejo emigró a los Rojinegros del Atlas debido a una lesión de Mauro Manotas y el defensor Ismael Govea se fue a los Xolos de Tijuana.

Se va una 'joya' de los Guerreros

-Jordan Carrillo se fue a préstamo con el Sporting de Gijón de la Segunda División del futbol español.

-Debutó con el primer equipo de Santos en el Guardianes 2020.

- Jugó 35 partidos con los Guerreros, diez como titular.

- Marcó dos goles con Santos, ambos en el torneo Clausura 2022.