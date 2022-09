Santos Laguna Femenil no levanta y vuelve a perder en casa

El Santos Laguna Femenil sigue en caída libre. Anoche acumuló su quinta derrota consecutiva en el Apertura 2022 del circuito rosa, al ser derrotado 2-1 por el Club Tijuana en el Estadio Corona.

Todo indicaba que cortarían la racha negativa en la Liga MX Femenil, al estar igualados a un gol, pero una anotación a 5 minutos del final de la estadounidense Angelina Hix, sentenció el marcador final.

A pesar que las Guerreras tuvieron un mejor tiempo y varias ocasiones para marcar, su cancerbera Paola Calderón, fue de las elementos más sobresalientes sobre el terreno de juego, con grandes y eficaces atajadas.

Con el revés, las laguneras al mando de Jorge Campos Valadez, se quedaron con 9 unidades en el puesto 14. El próximo lunes en Ciudad Juárez visitarán a las Bravas dentro de la jornada 12, en una de sus últimas llamadas, para impedir otro fracaso en el certamen, sin poder estar en la fiesta grande.

INICIAN CON TODO

El encuentro comenzó de manera frenética, cuando apenas al minuto 4, Alexia Villanueva cedió un balón dentro del área enemiga, pero Desarae Félix no dejó pasar la esférica para que ya fuera Brenda León ó Alejandra Curiel la mandaran a guardar. La californiana se quedó con la pelota y en un corto espacio, realizó dos recortes a las defensoras, pero apareció su paisana Adyson Willett para alejar el peligro y el inminente gol que inauguraría el marcador.

Un minuto después, comenzó el espectáculo de Calderón, que atajó un fuerte disparo, para luego en dos tiempos quedarse con la de gajos.

Llegó la apertura de los cartones al minuto 15. Paola Villamizar mandó un largo servicio a segundo poste a la llegada de la estadounidense Summer Mason, que solamente cedió a Hix, para que la también norteamericana anotara.

La lucha por el esférico se intensificó en el medio campo. Antes de irse al descanso, Calderón realizó espectacular lance para evitar otro tanto de la rubia Hix.

Para el complemento, el estratega albiverde hizo ingresar a Stephanie Soto, además de modificar el planteamiento, por lo que tuvieron mayor profundidad y llegada, por lo que rápidamente obtuvieron su recompensa. Fue al 51' cuando Brenda León tomó un rechace por derecha y mandó un servicio de zurda a la llegada de Alexxandra Ramírez, que conectó sólido de cabeza para anotar, no sin antes que la pelota pegara en el travesaño.

Al minuto 85, en una descolgada de Angelina Hix, se quitó la marca de Lourdes De León para disparar a primer poste y sentenciar el choque. Las laguneras ya no pudieron reaccionar y así finalizó el duelo.

HABLA CAMPOS

Al finalizar el duelo, Jorge Campos Valadez enfatizó que no cambiarán el estilo a pesar de la racha negativa en la que se encuentran.

"Debemos defender en los momentos claves, tratar de corregir este tipo de situaciones, en el primer tiempo no fuimos intensos, dejamos de hacer cosas para tener más productividad, tuvimos opciones de gol, pero sin poder concretar".

Dijo que para el complemento cambiaron la formación y la mejor actitud se vio, por lo que regalando el primer lapso como lo fue anoche, contra equipos top de la Liga MX femenil es complicado.

"Podremos jugar bien todo el partido, pero si no la metemos, no se podrá, no estamos finos, para concretar y tener mejor manejo del partido. Esto es trabajo y debemos seguir hasta mejorar, detectar las equivocaciones, me incluyo, saber en lo que está bien y mal".

Indicó que le gustó mucho la actitud del equipo en la segunda parte, aunque el rival tuvo una y la metieron, mientras que las albiverdes varias y no pudieron concretar.

"No se dan los resultados, se esfuerzan por conseguirlos, así que es difícil para ellas, a lo mejor uno lo asimila rápido por el recorrido en el futbol, pero para ellas que van comenzando es duro, en la cancha nosotros lo debemos resolver, con conclusiones en la semana, para ir a Juárez por los tres puntos".