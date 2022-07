Santos Laguna Femenil derrota a las Tuzas del Pachuca

Las Guerreras supieron contener anoche en el Corona a las Tuzas para derrotarlas 3-2 en movido encuentro de la jornada 3.

El triunfo dejó en buena posición a las albiverdes, quienes llegaron a 6 puntos y visitarán el viernes a las Diablas Rojas.

Cuando transcurrían 10 minutos, Alejandra Curiel recibió un balón por sector derecho y luego de quitarse la marca de varias adversarias, disparó a primer poste para abrir el marcador.

La anotación despertó a las hidalguenses, que rápidamente buscaron igualar el marcador. Un tiro lejano de Lizbeth Ángeles fue controlado por la arquera Paola Calderón.

En la recta final de la parte inicial, una pincelada de Cinthya Peraza fue bien aprovechada por Desarae Félix que tras llevarse a la defensa rival y quitarse a la arquera mandó el balón al fondo de las redes.

En el complemento, el técnico Juan Carlos Cacho no se guardó nada e hizo ingresar a Charlyn Corral, Mónica Ocampo y Marta Cox.

Curiel tuvo un par de ocasiones para aumentar la cuenta, pero sus disparos fueron directos a la humanidad de la arquera tuza Esthefanny Barreras, que se quedó con los trallazos a quemarropa.

Los cambios visitantes rápidamente se reflejaron en la cancha. En un tiro de esquina, Mónica Alvarado se anticipó en el balón enviado a primer poste para conectar con la testa y anotar el 2-1.

Parecía que las hidalguenses "asfixiarían" a las albiverdes, sobre todo con las incorporaciones de Corral por izquierda, pero la zaga local supo contener a la habilidosa jugadora.

Las Guerreras no renunciaron al ataque y una incursión de Curiel por derecha al 78', puso la pelota en el área hidalguense, para que la controlara Félix, quien en su afán de amagar, terminó cediéndola a Brenda León, para que anotara el tercero.

En la recta final, Esquivias ingresó por izquierda y mandó una diagonal de la muerte al corazón del área para la llegada de Karla Nieto, que venció la estirada de Calderón al 84' para el 3-2. Las visitantes se lanzaron con todo al ataque, pero el empate nunca llegó.

HABLA CAMPOS

Aunque se mostró contento con el resultado, al estratega Jorge Campos todavía busca mejorar algunos factores, reconociendo que reciben muchos goles.

"Hay cosas individuales que no me gustan y que hablaré con cada una de ellas, como la toma de decisiones pero es fácil de corregir, aunque colectivamente tienen referencias claras" indicó, al mismo tiempo de expresar: "Me ha gustado bastante la personalidad, no cambiar el estilo de juego, ante América no fue fácil para ellas, les complicamos el partido, estoy contento con eso, debemos jugar de la misma manera en cualquier cancha y ante cualquier equipo".

Informó que la refuerzo Lía Romero, autora de un doblete en el juego inaugural, padece de un esguince en la rodilla que le llevará tiempo para reaparecer.