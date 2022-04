Santos Laguna: Brian Lozano recupera el futbol y la mentalidad

Los Guerreros del Santos Laguna realizaron este martes su segunda sesión de entrenamientos, previo al compromiso del próximo sábado ante los Gallos del Querétaro, en el que buscarán regresar a la senda victoriosa y mantener el buen paso en el estadio Corona.

Bajo la mirada de la tercia técnica conformada por Eduardo Fentanes, Omar Tapia y Rafael Figueroa, los futbolistas trabajaron en una sesión matutina en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde llamó la atención la ausencia de Omar Campos, a quien se le actuarán estudios para conocer a fondo la gravedad de su lesión.

Posterior al entrenamiento de martes, el uruguayo Brian Lozano compareció ante los representantes de los medios de comunicación, en una conferencia de prensa remota, donde afirmó que además de su nivel de juego, también va incrementando su bienestar general: “en lo personal, me vengo sintiendo bastante cómodo, he podido evolucionar.

Con mucho respeto para ustedes, mucha gente se deja llevar por lo que dice la prensa. Para volver a jugar al futbol fue muy complicado y yo volví después de 16 meses fuera, el torneo anterior, sin hacer una pretemporada completa. Apenas volví ahora después de 16 meses. He empezado a trabajar con un especialista el aspecto mental, me siento bien, me siento contento. Lo más importante es el equipo, mientras consigamos ganar es lo más relevante”, señaló.

Brian confió en que los aficionados en el estadio Corona puedan aportar esa dosis de motivación que el equipo necesita, aunque es consciente de que los propios Guerreros son quienes deben inspirar a la tribuna:

“Primero tenemos que contagiar dentro de la cancha. Tener el compromiso, entregarse al máximo para que la gente se pueda contagiar. Eso es fundamental. La gente se hace sentir muchísimo, nosotros tenemos que contagiar eso a la gente. No me tocó vivir nada del estadio Corona viejo, pero sí he visto cómo se enganchaba antes la gente. Nosotros tenemos que tener esa sinergia para que la gente se pueda contagiar”, concluyó.