Santos Laguna advierte a Brian Lozano de una rebaja salarial

Luego de que Brian Lozano evidenciara la condición en la que se encuentra mentalmente con Santos Laguna, su representante decidió manifestar que en estos momentos lo más importante es que el jugador se sienta feliz.

Poncho Rubens Navarro, declaró para Radio Sport que Lozano tiene que volver a su nivel y ver si otro club se interesa en él en unos meses, esto con la necesidad que tiene el futbolista de regresar a Uruguay antes de que se cierre el mercado de fichajes en dicho país este viernes.

Además, dio a conocer la postura de Santos para ceder a préstamo al “Huevo”, la cual implica una drástica rebaja salarial en caso de que decida regresar.

“Entiendo que el propietario del club tiene que recuperar el dinero, me parece correcto; ahora, para el 99% de los mortales es imposible de firmar una diferencia entre lo que gana hoy y lo que recibirá cuando vuelva en un año. Pero hoy en la balanza está lo otro, su salud y que quiere venir al Uruguay. Él está como diciendo ‘y bueno’. Brian necesita venir a Uruguay, hubo tanteos de MLS y de Brasil, pero quiere venir a Uruguay”.

Navarro, agregó que para Brian también fue duro golpe no estar en los 50 jugadores reservados por Diego Alonso para la Selección de Uruguay, aunque desconoce si está en sus planes volver al representativo.

“Hoy quiere volver a ser lo que fue. Los jugadores no somos de hierro, y la mente no discrimina en quien tiene más o menos, trabaja de determinada manera y a nosotros nos preocupa su situación considerando las últimas consecuencias con jugadores de futbol, eso te hace poner la luz roja, estamos ante un evento que no es normal”.

