Santos femenil visita al Atlético de San Luis 

Ya eliminadas de cualquier posibilidad matemática de ingresar a la liguilla, las Guerreras visitan esta tarde al Atlético de San Luis Femenil, en el Estadio Alfonso Lastras, de la capital potosina.

El duelo se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas. Será dirigido por la espigada guanajuatense Priscila Pérez Borja, que será asistida en las bandas por Aranza Quero Aguilar y Karla Anaid Hurtado Jiménez.

Y es que con los triunfos del Atlas 5-0 sobre las Cañoneras del Mazatlán FC, así como del Cruz Azul por la mínima diferencia sobre las Tuzas del Pachuca, dejaron sin aspiraciones a las albiverdes en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

La actividad en el circuito rosa, se reanuda luego de la Fecha FIFA Femenil de principios de mes, dejando todo para la recta final de la campaña y lo que será la fiesta grande. Las albiverdes, recibirán a las Rayadas, el próximo lunes 24 de octubre en el Estadio Corona, para cerrar su participación.

Antes del obligado receso, las de la Comarca le pegaron 3-1 a la Franja del Puebla, en la misma Angelópolis, mientras que las sanluisinas, vencieron con el mismo marcador al Mazatlán FC, en la Perla del Pacífico.

Tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha que la mantuvo alejada de las canchas algunas semanas, Brenda López estará de nueva cuenta a disposición del cuerpo técnico encabezado por Jorge Campos Valadez, para ver actividad y pudiera alcanzar una META especial, ya que estaría disputando su partido número 100 en Liga MX Femenil.

Con respecto a esta marca como Guerrera, la jugadora de 27 años comentó: "Es un orgullo representar a este equipo que es Santos, estoy muy feliz de cumplir mis 100 partidos y qué mejor que con la camiseta albiverde".

Además, ya está al 100 por ciento físicamente: "Me siento ya recuperada, he dado lo mejor en los entrenamientos para que el Profesor Campos me tome en cuenta de nuevo".