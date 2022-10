Santos coleccionó complicados momentos en la fase regular del AP2022

Anoche, Santos Laguna finalizó la fase regular del torneo Apertura 2022 tomando el tercer puesto de la tabla general que lo coloca de manera directa en los cuartos de final de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Sin embargo, llegar hasta esta instancia no fue nada fácil para los dirigidos por Eduardo Fentanes, quien tuvo que enfrentar fuertes desequilibrios del equipo, como el cuestionado regreso de Javier Correa, la repentina salida de Brian Lozano, las bajas de jugadores ya comenzado el torneo y por lo complicado que fue ganar después de la primera jornada.

11 de junio - Falta de confianza en el proyecto de Santos

Tras un muy mal torneo Clausura 2022 en el que no alcanzó ni para disputar el repechaje, el proyecto de Santos Laguna fue duramente cuestionado, sobre todo cuando el otro equipo que también pertenece a Grupo Orlegi, Atlas, logró el bicampeonato de Liga MX.

Ante esto, Alejandro Irarragorri y Dante Elizalde decidieron atender personalmente las quejas de los aficionados y aclarar que este Apertura 2022 era una revancha para ellos.

9 de julio- Se va Brian Lozano

Con la primera victoria obtenida en el debut del torneo contra los Rayados de Monterrey el día primero de julio, parecía que todo con los Guerreros estaba bien, sin embargo, tras la derrota en la segunda fecha contra el Puebla, “Huevo” hizo una preocupante revelación en sus redes sociales.

“Sinceramente nunca pensé llegar a este punto, pero estoy perdiendo la pasión por algo que tanto amo y me dio. El futbol”, escribió en su cuenta de Twitter para algunos días después, concretar su salida de Santos hacia el Peñarol de Uruguay.

El jugador charrúa formó parte importante de los albiverdes durante un periodo de cinco años, consiguiendo un título de Liga MX en el Clausura 2018.

28 de julio - Desmantelan el equipo

Sumado a Brian Lozano, también Jordan Carrillo, Novato del año, se iba cedido a préstamo al Real Sporting, junto con Alberto Ocejo al Atlas e Ismael Goveo a Xolos, dejando así muchas interrogantes para el club frente al torneo en el que pretendían hacer un mejor papel que la competencia anterior.

14 de agosto- La rabia de Carlos Acevedo

Santos Laguna sufría su tercera derrota como visitante en el Apertura 2022, en un partido donde el portero de los Guerreros protagonizó un berrinche dentro del campo de Tigres, pues sus tremendas atajadas ante los disparos de Gignac, Quiñones y “Diente” López, no fueron suficientes, y terminaron por caer dos tantos que firmaron un descalabro del equipo.

Una vez más, la labor de Acevedo fue mayor a la que sus compañeros reflejaron durante el partido, lo que hizo aún más cuestionable si la responsabilidad de los resultados estaban dependiendo del trabajo que hacía él bajo el arco.

2 de septiembre - Primera reacción de Javier Correa a las críticas

En una conferencia de prensa, antes de viajar a Pachuca para disputar la fecha 12, el delantero argentino fue cuestionado sobre las opiniones de su regreso luego de su muy discreta primera etapa a Santos Laguna en el año 2018.

"No leo, no escucho y me centro en lo que tengo que hacer, lo que me diga el entrenador. Pueden hablar tranquilamente, lo dejo en libertad de acción. No me van a modificar la vida, no le tengo que demostrar nada a nadie. Soy un tipo trabajador y trato de dar al cien pero no por ustedes, por nadie, sino por mi. Lo que digan, opinen, tengan sus expectativas, cúmplanlas ustedes y yo cumplo las mías", dijo.

18 de septiembre - Explota Correa contra la afición

Dos semanas después, Correa arruinó la fiesta tomando una mala decisión. Meterse con los aficionados en la tribuna.

Javier, anotó el segundo de la victoria contra Juárez en la jornada 15, después de que el ambiente de fiesta en el estadio Corona se había vivido con el homenaje que el equipo le daba a su nuevo Santo Inmortal, Oribe Peralta.

Esto le valió duros abucheos y rechazo de los fanáticos albiverdes durante algunos días, aunque el jugador no le quedó de otra más que dar la cara y disculparse.

Reconociendo su error, volvió a aparecer en el campo, pero aún castigado por los presentes. Sin embargo, con su trabajo y actitud en el campo, convirtió los abucheos en aplausos y ovaciones por parte del público, sellando así un nuevo comienzo entre el jugador y la hinchada de Santos, a la espera de conocer un rival para los Cuartos de Final del Apertura 2022.